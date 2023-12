"Un bambino a due anni è già trans". La follia gender della scrittrice

" Un bambino, a due o tre anni, è già trans ". Questa l'affermazione della scrittrice Valeria Fonte durante l'ultima puntata di Piazzapulita, in onda su La7 e condotta da Corrado Formigli. Comprensibile lo stupore dei presenti davanti a questa affermazione, che nelle intenzioni della scrittrice era forse orientata a sottolineare che l'omosessualità non è qualcosa che sopraggiunge. Tuttavia, asserire che un bambino di due anni è transessuale, fa suonare inevitabilmente un campanello d'allarme.

Anche perché Fonte ha volutamente cercato la provocazione per sostenere la necessità di inserire nelle scuole i programmi gender. " Che a scuola si parli di queste cose è fondamentale ", ha, infatti, aggiunto in un secondo momento la scrittrice, che non è certamente nuova a dichiarazioni provocatorie di questo tenore. Meno di un mese fa, nel pieno del pathos generato dalla scomparsa, e poi uccisione, di Giulia Cecchettin, Fonte vergava un pezzo su Vanity Fair in cui, spiegando il motivo per il quale avesse accettato l'incarico, scriveva: " Determinare che tutti gli uomini pensano come pensa un femminicida ". Di provocazioni, insomma, Valeria Fonte sembra essere esperta, soprattutto perché le permettono di ottenere visibilità e di progredire nella sua carriera.

Ma la frase sui bambini che sarebbero trans già a 2 o 3 anni ha smosso ben più di qualche coscienza. " Che cosa è la teoria gender? È qualcosa che vi spaventa così profondamente che proprio non ce la fate. Inventate così tanti nemici immaginari che a un certo punto c'è da chiedervi qual è la realtà per voi ", prosegue la scrittrice. Alla 25enne ospite di Formigli ha replicato Mario Adinolfi, presente in collegamento: " Come fai a dire che esistono i bambini trans a due anni? Come si fa a immaginare una vita sempre piegata alle logiche dell'ideologia e non della natura e della realtà? Ma l'hai mai visto un bambino di due anni? ".