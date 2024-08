In partenza per le vacanze? Una moneta nel congelatore per salvarsi dalle intossicazioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Estate, periodo di ferie e di vacanze, ma prima di chiudersi la porta alle spalle per partire c'è un piccolo stratagemma che si può adottare per evitare i rischi di un'intossicazione alimentare: basta una semplice moneta per comprendere se i cibi nel congelatore si sono conservati bene.

Si tratta di un accorgimento noto in più parti del mondo, e che risulta utile e prezioso specie per chi vive in zone in cui le interruzioni di corrente elettrica sono più frequenti, il che si verifica ancora più spesso soprattutto proprio in estate, quando aumenta la domanda energetica. Ciò accade di frequente, per esempio, nei Paesi dell'Europa meridionale, dove le interruzioni programmate possono durare diverse ore, compromettendo l'integrità degli alimenti conservati in freezer.

Come può una semplice moneta risultare determinante per evitare i rischi di un'intossicazione alimentare? Bisogna partire dal presupposto che, in caso di blackout prolungato, sono proprio i cibi nel congelatore a rischiare maggiormente: l'aumento della temperatura interna può creare le condizioni adatte per la proliferazione di batteri, il che si verifica ancora con maggior frequenza in cibi particolarmente "delicati" come carne e pesce. Ovviamente più lunghi sono i tempi di interruzione della corrente elettrica e più aumentano i rischi di alterazione degli alimenti, viste le conseguenze che potrebbero derivare da un loro consumo.

E qui entra in campo lo stratagemma della moneta, che da sola può consentire di comprendere se ci sia stato o meno un pericoloso e troppo prolungato blackout: trucco, questo, che permette di partire per le vacanze senza pensieri. Per realizzarlo basta semplicemente munirsi di una ciotola o di un bicchiere di plastica, di un po' d'acqua e infine di una moneta. Prima di chiudersi la porta alle spalle e partire basta riempire il bicchiere di acqua e metterlo in freezer: quando il liquido ghiaccia, bisogna collocare la moneta in superficie e poi ricollocare il tutto nel congelatore.

A questo punto è ciò che si troverà al rientro a documentare cosa è avvenuto nei giorni di assenza, e quindi se il ghiaccio si è nel frattempo sciolto oppure no. Se la situazione resta invariata, significa che non ci sono state interruzioni di corrente.

In caso di blackout, il livello a cui si trovarà la moneta indicherà i rischi: più a fondo la si ritrova e maggiormente prolungato sarà stato il momento di interruzione. Una volta constatato il risultato, è consigliabile valutare con grande attenzione lo stato di conservazione dei cibi prima di consumarli.