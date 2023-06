Padova, a 90 anni fa la maturità. "Il mio sogno? Diventare insegnante"

Oggi, 21 giugno 2023 per milioni di giovani italiani inizia il tanto temuto esame di maturità, formato da due prove scritte (il tema d'italiano e una prova basata sulla materia d'indirizzo) e l'orale finale. A Perugia, fra i tanti studenti che si cimenteranno con il primo, vero, esame della loro vita c'è anche una signora di novant'anni, che nonostante l'età persegue ancora il suo sogno: conseguire il diploma per diventare un'insegnante.

Questa mattina la donna si è presentata a scuola

Imelda Starnini, classe 1933, si è presentata questa mattina come una normale studentessa presso l'istituto paritario San Francesco di Sales di Città di Castello, non molto lontana da Perugia. Tanti anni fa la San Francesco di Sales era una scuola magistrale, che rilasciava - una volta conseguito l'esame - il diploma per poter al concorso per diventare maestra alle elementari in Italia. Oggi invece la struttura ospita le sedi del liceo socio-psico-pedagogico. La scuola è unica nel suo genere nel vecchio continente. Oltre ad essere un istituto sia pubblico che paritario è anche uno dei più antichi d'Europa con i suoi duecento anni di storia.

Dopo il diploma anche la laurea

Alle otto del mattino la Starnini ha iniziato a comporre il proprio elaborato di italiano assieme ai suoi più giovani compagni e dovrà consegnarlo entro sei ore. " Lo studio - ha detto l'anziana signora ai microfoni de' La Nazione - il sapere e il desiderio di conoscere non hanno età e io ne sono la dimostrazione. Avanti ragazzi, ora non si scherza più. Dopo il diploma anche la laurea? Perché no? Chissà ".

Tutto il paese fa il tifo per la signora Imelda