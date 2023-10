Presentazione Viola Park, il sindaco Nardella fischiato dal pubblico

Inaugurato a Firenze il Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina, per il momento unico esempio in Italia di progetto simile, come sottolineato da Lorenzo Casini, presidente della Lega di serie A, intervenendo all'inaugurazione del nuovo centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli (Firenze). " Il Viola Park è molto più di uno stimolo. Io ho fatto il giro di tutti gli stadi e i centri sportivi di serie A. Trovare in un unico luogo queste strutture, con queste dimensioni e cure del dettaglio pone l'Italia a livello massimo internazionale, sopra la media ", ha detto Casini. Ma la festa del Viola Park è stata movimentata dai fischi piovuti sul sindaco di Firenze, Dario Nardella.

Il sindaco della città metropolitana di Firenze, infatti, si trovava tra il pubblico quando è stato ringraziato da Joe Barone, ma il pubblico, a differenza del primo cittadino di Bagno a Ripoli, Nardella è stato accolto dalle proteste del pubblico in piena contestazione. La delusione di Nardella davanti ai fischi è stata palese: il sorriso iniziale si è trasformato in una smorfia e in pochi secondo il sindaco è tornato al suo posto, mentre lo speaker chiedeva rispetto per il sindaco.