Presepe woke anti-Trump: così Gesù bambino diventa un migrante detenuto

La protesta contro Donald Trump passa anche dal presepe. Sì, perché una chiesa di Chicago – la Lake Street Church – ha realizzato un presepe woke ispirato ai raid dell’ICE, l'agenzia federale responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere e dell'immigrazione. E il dibattito in rete è a dir poco rovente.

La chiesa ha infatti raffigurato Maria che indossa una maschera respiratoria per proteggersi dai gas lacrimogeni, mentre Gesù bambino ha le mani legate con una fascetta ed è sdraiato su una coperta riflettente come quelle utilizzate nei centri di detenzione. Nei loro pressi troviamo dei centurioni mascherati che indossano occhiali da sole e gilet verdi con la scritta “ICE”.

"Questa installazione reinterpreta il presepe come una scena di separazione familiare forzata, tracciando parallelismi diretti tra l'esperienza di rifugiati della Sacra Famiglia e le pratiche contemporanee di detenzione degli immigrati" il commento della chiesa in un post pubblicato su Facebook: "Questa installazione non è discreta perché la crisi che affronta non è astratta. "Ci auguriamo che gli spettatori si uniscano al dibattito su cosa significhi essere un rifugio quando le famiglie in fuga dalla violenza si scontrano con separazione, detenzione e disumanizzazione. Ci auguriamo inoltre che questo dibattito spinga le persone all'azione, indipendentemente dalla fede o dal background filosofico".

"La Sacra Famiglia era composta da rifugiati. Questa non è un'interpretazione politica, questa è la realtà descritta nelle storie che la nostra tradizione ha raccontato e tramandato per millenni" si legge ancora: "Attraverso la realtà che i migranti affrontano oggi, speriamo di restituire il suo lato radicale e di chiederci cosa significhi celebrare la nascita di un bambino rifugiato mentre si allontanano coloro che seguono le sue orme".

Il, noto per le sue posizioni contrarie alle operazioni dell'ICE a Chicago, ha osservato ai microfoni della NBC che "il nostro bambino Gesù ha delle fascette stringicavo sulle mani perché si è trattato di un episodio realmente accaduto nella nostra città".