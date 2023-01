Dalla Regina Elisabetta a Piero Angela: gli addii del 2022

Nella mesta pagina degli addii, il 2022 ha scritto nomi eccellenti della cultura, della politica, della musica e dello spettacolo. Anche dello sport. Da Papa Benedetto XVI alla Regina Elisabetta, deceduta all'età di 96anni lo scorso 8 settembre, passando per il grande Piero Angela e per l'ex presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, sono stati tanti i volti noti che ci hanno lasciati. Ne ricordiamo i principali, quelli che con la loro dipartita hanno più commosso e addolorato l'opinione pubblica.

David Sassoli

Il 2022 si è aperto con una dolorsa notizia per il mondo della politica italiana ed europea. L'allora presidente del Parlamento europeo ed ex vicedirettore del Tg1 è morto a 65 anni lo scorso 11 gennaio, a seguito del complicarsi delle sue condizioni di salute, già compromesse dalla malattia. La scomparsa del noto giornalista ed esponente politico fu accompagnata da un largo e commosso cordoglio, dovuto anche alle qualità umane che Sassoli seppe esprimere nella sua carriera di impegno civile.

Monica Vitti

Musa di Michelangelo Antonioni, regina della commedia all'italiana al fianco di Alberto Sordi, la popolare attrice si è spenta il 2 febbraio scorso. Nota a livello internazionale per le sue interpretazioni cinematrografiche, da anni si era ritirata a vita privata a causa di una malattia neurodegenerativa. Oltre al Leone d'oro alla carriera, ottenuto nel 1995, nella sua carriera l'attrice fu insignita anche di 5 David, 12 Globi d'oro e i 3 Nastri d'argento.

Catherine Spaak

Da anni combatteva contro un brutto male. Poi la triste notizia della sua scomparsa, il 17 aprile 2022. Figlia d'arte, nonostante fosse nata in Francia da una famiglia belga, Catherine ottenne una particolare popolarità in Italia con film di grande successo, a partire dalla prima metà degli anni Sessanta. Tra le sue interpretazioni più note, quelle nei film La voglia matta e Il sorpasso, capolavoro di Dino Risi.

Eugenio Scalfari

Il fondatore di Repubblica è deceduto il 14 luglio 2022, dopo una vita trascorsa nel mondo del giornalismo della cultura di area progressista. Nel 1955 fu tra i fondatori del Partito Radicale e, nello stesso anno, diventò direttore de L'Espresso. Nella sua carriera si riconobbe nelle posizioni del centrosinistra e riservò giudizi a dir poco sferzanti ai leader politici del centrodestra. Ateo convinto, negli ultimi anni della sua vita Scalfari è rimase affascinato dalla figura di Papa Francesco, con il quale strinse un rapporto di amicizia.

Piero Angela

Forse uno degli addii più sentiti dall'opinione pubblica italiana nel 2022. Il popolare giornalista è scomparso all'età di 93 anni il 13 agosto 2022, dopo una lunghissima e apprezzata carriera nella divulgazione televisiva. Fino all'ultimo registrò per la Rai alcune puntate del suo amato e longevo programma SuperQuark, pietra miliare dell'approfondimento scientifico in tv. Ai suoi estimatori più giovani lasciò una sorta di testamento appassionato e intelligente. " Ho fatto la mia parte, fate la vostra... ". In un'intervista a ilGiornale aveva raccontato con generosità se stesso e il proprio rapporto con l'aldilà.

Regina Elisabetta II

Dopo 70 anni e 214 giorni di regno, la regina ha chiuso un'epoca. Deceduta l'8 settembre 2022, Elisabetta II ha segnato con la propria presenza la Storia della Gran Bretagna dal 1952 (quando fu incoronata regina) in poi. In egual modo anche i suoi funerali, trasmessi in mondovisione, sono stati un evento storico, capace di attirare l'attenzione planetaria.

Angela Lansbury, la signora in giallo

L'amatissima signora in giallo della tv, protagonista di mille peripezie nell'omonima serie televisiva statunitense, si è spenta aù 96 anni l'11 ottobre 2022, lasciando un nostalgico ricordo in generazioni di spettatori affezionati al personaggio da lei interpretato, Jessica Fletcher.

Franco Gatti dei Ricchi e Poveri

Il cantante dello storico quartetto dei Ricchi e Poveri, è morto il 18 ottobre all'età di 80 anni. A dare notizia della sua scomparsa erano stati proprio i colleghi dei Ricchi e poveri, con i quali il "baffo" della musica leggera italiana aveva costruito la sua carriera. Dopo quel triste annuncio, i social network erano stati invasi dai messaggi di affetto e cordoglio.

Sinisa Mihajlovic

L'ex calciatore e allenatore serbo, molto legato al mondo del calcio italiano, è scomparso il 16 dicembre 2022. Una notizia che ha suscitato grande cordoglio tra gli sportivi e tra quanti lo avevano negli anni apprezzato, dentro e fuori dal campo da calcio. Affetto da una leucemia mieloide acuta, di cui lui stesso aveva parlato in una conferenza stampa, l'ex calciatore aveva dichiarato di non volersi arrendere di fronte alla malattia e aveva quindi continuato a svolgere il suo compito di allenatore anche a distanza, durante i ricoveri in ospedale.

Franco Frattini

Presidente del Consiglio di Stato ed ex ministro degli esteri nei governi Berlusconi II (2002-2004) e Berlusconi IV (2008-2011), Franco Frattini è stato un apprezzato uomo delle istituzioni. La dolorosa notizia della scomparsa, avvenuta il 24 dicembre 2022, ha scosso il mondo della politica e della società civile. " Di lui ricorderò sempre la grande capacità di affrontare col sorriso problemi complessi, di trovarsi a suo agio in ogni ruolo e la stima che ha seminato ", ha scritto Silvio Berlusconi nel suo sentito messaggio di cordoglio.

Pelè

Il re del calcio si è spento il 29 dicembre scorso a 82 anni. Nato in Brasile in povertà, grazie al suo innato talento verrà ricordato come uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. Nella sua carriera segnò 1281 gol, un'inarrestaile valanga, e portò il Brasile a vincere tre Mondiali.

Vivienne Westwood

Regina indiscussa del punk, la prima ad aver fatto diventare di moda quello stile, Vivienne Westwood è morta il 29 dicembre scorso a Londra, a 81 anni. Stilista politicamente schierata, salita alla ribalta negli anni '70 vestendo il gruppo dei Sex Pistols, conquistò con il propro anticonformismo provocatorio l'alta moda. Fu tra le fondatrici delle stile punk, con creazioni stravaganti e modelli androgini portati in passerella.

Joseph Ratzinger

Il più grande di tutti, un gigante della fede e della ragione. Il Papa emerito è scomparso all'età di 95 anni il 31 dicembre, nel Monastero "Mater Ecclesiae" in Vaticano, dove viveva da quando aveva rinunciato al ministero petrino. Proprio quelle "dimissoni", annunciate il 28 febbraio 2013, segnarono un cambiamento storico nella Chiesa. Benedetto XVI è stato il Pontefice delle grandi riflessioni spirituali e delle solenni liturgie, mite nell'animo ma coraggioso, fu osteggiato da molti per la chiarezza con la quale sapeva prendere posizione. Eletto Papa il 19 aprile 2005, ha governato attivamente la Chiesa per otto anni.