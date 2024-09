Vetrate, tende e pegole: tutti i lavori che si possono fare senza chiedere i permessi

Nel labirintico mondo dell'edilizia, sapere quali interventi poter fare o meno nella propria casa senza incorrere in salatissime multe non è certo cosa da poco. Spesso basta spostare un piccolo tramezzo, o una finestra di pochi centimetri per incorrere in problemi che sarebbe molto meglio evitare.

Esistono però molti interventi che si possono fare nella propria abitazione senza dover chiedere permessi o sborsare cifre extra. Sono quelli in edilizia libera ovvero tutti quei lavori per cui non è necessario richiedere autorizzazioni o titoli abilitativi in Comune, o presentare documentazione e rispettare tutti i regolamenti e le norme vigenti, eseguendo invece i lavori in autonomia.

Con l’approvazione del decreto 69/2024 quello chiamato comunemente Salva-Casa, all’elenco degli interventi ammessi dall’articolo 6 del Testo Unico Edilizia, sono state aggiunte alcune novità come le tende e le pergotende o modifiche come per le vetrate panoramiche amovibili. Ecco nello specifico tutto quello che c'è da sapere.

Le vetrate panoramiche

Come detto nel nuovo decreto sono state apportate alcune modifiche. In precedenza si potevano realizzare solo sui balconi sporgenti, ora sarà possibile anche nelle logge e nei porticati purché non chiudano spazi destinati a uso pubblico. Inoltre rientrano nell'edilizia libera anche molte tipologie di tende da esterno.

Pompe di calore e barriere architettoniche

Si amplia nel nuovo decreto il concetto di "manutenzione ordinaria", che viene liberalizzata completamente in quegli interventi effettuabili senza alcun titolo abilitativo, né permesso o comunicazione. Tra questi rientra anche l'installazione delle pompe di calore, che devono però essere inferiori a 12 kw, e la rimozione delle barriere architettoniche. Questo a patto che l'installazione non aumenti gli spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici o comporti il cambio di destinazione d’uso dell’immobile.

Pergotende e tende bioclimatiche

Anche le pergotende rientrano tra gli interventi liberi da richesta. Questa disciplina è contenuta anche nell'articolo previsto per le Vepa (ovvero le Vetrate Panoramiche) e prevede che: " Le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell’opera ".

Ascensore interno o montascale

Anche in questo caso si possono installare sia ascensori interni che montascale in edilizia libera.

Rifacimento della pavimentazione esterna e interna

Che sia di casa, giardino, balcone o terrazzo, rifare le pavimentazioni di ambienti esterni ed interni è un intervento di manutenzione ordinaria utile a mantenere in buono stato l'edificio e la sicurezza degli abitanti. Per questo che sia una riparazione o un rifacimento parziale o totale non necessita di autorizzazioni. Per quanto riguarda invece il rifacimento della pavimentazione al di sopra di quella precedente in ambienti interni, bisogna verificare il rispetto delle norme igienico sanitarie.

Ristrutturazione del bagno

Nella maggior parte dei casi la ristrutturazione del bagno rientra nell’edilizia libera, ma se si fanno interventi di manutenzione straordinaria che incidono sulle parti strutturali, allora sarà necessaria una SCIA (ovvero la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, che è il titolo edilizio che permette al cittadino di eseguire, in un immobile di sua proprietà, alcuni lavori edilizi di determinata entità, dopo aver presentato al comune un’adeguata segnalazione garantita da un tecnico abilitato).

Se invece non vengono utilizzate le strutture, ma si effettuano operazioni come lo spostamento dei sanitari o modifiche alle tubature, è sufficiente una CILA (una comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero una pratica edilizia che contiene i lavori da realizzare ed è asseverata da un tecnico abilitato che può essere un architetto, ingegnere, geometra o perito industriale).

Rifacimento dell’impianto elettrico o la messa a norma

Riparare, integrare, efficentare o mettere a norma l'impianto elettrico, rientra nell'elenco dei lavori da svolgere in edilizia libera. Tra i tanti interventi quello elettrico è uno dei più importanti ed è fondamentale controllarlo soprattutto se realizzato tra i 20 e i 25 anni prima.

Sostituzione delle finestre

Chi decide di installare nuove e più efficienti finestre lo può fare senza richiedere permessi. Il discorso è valido per tutte le tipologie di infisso, anche quelli interni.

Rinnovo o sistemazione degli spazi verdi

I lavori necessari per rinnovare il giardino non richiedono autorizzazioni. Si può realizzare una nuova pavimentazione o sostituire l’esistente, installare un impianto di irrigazione, uno di illuminazione, realizzare un ricovero per gli attrezzi o un deposito di dimensioni limitate, costruire (o sostituire) alcuni elementi d’arredo, anche se in muratura, come barbecue, fontane, fioriere o anche le aree giochi per bambini.

La novità arriva per i gazebo che ora rientrano tra i lavori di edilizia libera così come l’installazione di pergolati e coperture leggere di arredo, come tende o pergole.

Installazione di nuovi parapetti su balconi e terrazze

A prescindere dalla forma e il materiale che viene scelto, l'installazione di nuovi parapetti su balconi e terrazzi rientra nell'elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza richiedere permessi. Questo vale sia per le nuove installazioni che per la sostituzione o riparazione delle precedenti.

Tinteggiare la facciata

Rifare elementi decorativi o ritinteggiare le facciate delle abitazioni non richiede autorizzazioni, a meno che non si tratti di costruzioni soggette a vincoli o arie particolari dei centri urbani.

Installazione di inferriate e sistemi antintrusione

Installare, riparare o sostituire inferriate o sistemi antintrusione che apportano sicurezza all'edificio, sono interventi che rientrano nell'edilizia libera.

Riparazione degli impianti domestici

Non servono particolari richieste per la riparazione o sostituzione di alcuni impianti domestici come quelli di scarico ed igienico sanitari, di climatizzazione o antincendio e all’installazione di controsoffitti non strutturali, ad esempio in cartongesso per ospitare un nuovo sistema di illuminazione.

Installazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche

Essendo paragonata l'auto elettrica ad un elettrodomestico, non servono permessi per l’installazione di punti di ricarica, inoltre non servono neanche i permessi del gestore di rete, nè un contratto dedicato.

Manutenzione del manto di copertura

Molte delle opere che riguardano il tetto dell'immobile possono rientrare in edilizia libera. Tra queste la riparazione, il rinnovamento, la sostituzione del manto di copertura, purché si rispettino caratteristiche tipologiche e dei materiali utilizzati. Per fare alcuni esempi, si parla di sostituzione di tegole, riparazioni di camini, ripristino di fissaggi. In sostanza, tutto ciò che può risultare come manutenzione periodica.

Rifacimento delle opere di lattoneria

Si può intervenire su gronde e pluviali senza richiedere titoli abilitativi, sia che si parli di manutenzione che di sostituzione totale o nuove installazioni. Se questi interventi invece apportano modifiche al sistema di scarico, potrebbe essere necessaria una Cila, di cui abbiamo dato spiegazione poco sopra.

Installazione di un impianto solare fotovoltaico

Aumenta la richiesta di installare impianti fotovoltaici o solare termico per produrre in maniera propria energia

destinata ai consumi personali. Se l’installazione avviene su una parte della propria residenza. generalmente il tetto, è possibile procedere senza richiedere titoli abilitativi. Lo stesso vale per gli impianti microeolici.