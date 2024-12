Se per il New York Times i peli superflui sono un tabù da abbattere

Ascolta ora 00:00 00:00

Ma davvero per il New York Times la peluria sul labbro e sul mento delle donne è un tabù che deve essere abbattuto? I peli superflui? Niente più ceretta. Per carità, facciano come vogliono le femministe pelose, body positivity sui peli come le grasse, che non si deve dire, bisogna dire belle ma con qualche chilo di troppo. In ogni caso, le donne (non tutte, per carità, intendo più o meno i seguaci di Chiara Valerio).

Ma andiamo con ordine. Le donne si sono depilate da molto tempo, tant’è che non si trova una statua greca o di Canova di una donna pelosa. Dagli anni Novanta in poi, tuttavia, hanno iniziato a depilarsi il pube. Era una moda? Speravamo. In realtà non è mai finita. Comunque, questione di gusti, questione di feeling, questione di peeling, che però riguarda più le cipolle. Uno, alla fine, si adatta a quello che trova. Certo, le ascelle pelose di una donna mi fanno un po’ senso, ma per esempio a Giuseppe Cruciani piacciono, non so cosa poi ci faccia con l’ascella.

In ogni caso, vecchio detto, mai capito: «donna baffuta sempre piaciuta». Ma quando? Ma davvero? Una donna con i baffi piace? Una donna non depilata in viso piace? Le donne senza peli piacciono culturalmente o biologicamente ai maschi umani? Biologicamente ho dei dubbi, i nostri cugini scimpanzé e gorilla sono pelosi e attraenti per i loro conspecifici maschi. Il problema, da punto di vista umano, è un altro, e prevalentemente culturale, e essendo culturale, ci sta tutto, o quasi.

Per dire, certe donne vogliono diventare pelose? Di contro molti maschi si depilano come donne. Dovremmo teoricamente pensare che siano tutti belli per un pelo. Sarà vero?

PS Forse ho trattato l’argomento troppo superficialmente. Ma, essendo un argomento culturale, non vedo come potrei trattarlo scientificamente.