Si chiude l'iniziativa Presepe Pride: un grande successo

Si chiude l'iniziativa "presepe pride" del Giornale. La nostra casella email è stata presa d'assalto dalle fotografie dei vostri presepi, a dimostrazione che la maggioranza degli italiani non sta con chi vorrebbe imbavagliare il Natale. Le foto possono ancora essere inviate al nostro sito www.ilgiornale.it.La foto che vedete è il presepe realizzato in redazione, con tutte le statuette pubblicate da inizio dicembre.
Con l'occasione ringraziamo Francesca di Adamo che ha curato le immagini e tutti i lettori che hanno partecipato all'iniziativa.