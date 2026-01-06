Leggi il settimanale
Società |Le foto possono ancora essere inviate

Si chiude l'iniziativa Presepe Pride: un grande successo

La nostra casella email è stata presa d'assalto dalle fotografie dei vostri presepi, a dimostrazione che la maggioranza degli italiani non sta con chi vorrebbe imbavagliare il Natale

Si chiude l'iniziativa "presepe pride" del Giornale. La nostra casella email è stata presa d'assalto dalle fotografie dei vostri presepi, a dimostrazione che la maggioranza degli italiani non sta con chi vorrebbe imbavagliare il Natale. Le foto possono ancora essere inviate al nostro sito www.ilgiornale.it.

La foto che vedete è il presepe realizzato in redazione, con tutte le statuette pubblicate da inizio dicembre.

Con l'occasione ringraziamo Francesca di Adamo che ha curato le immagini e tutti i lettori che hanno partecipato all'iniziativa.

