Si evolvono le abitudini di acquisto online degli italiani

Prevale il modello omnicanale

In Italia il commercio elettronico si sta evolvendo verso un modello omnicanale. Questo significa che gli acquirenti di oggi si affidano a diverse modalità di acquisto, utilizzando sia i canali tradizionali come i negozi fisici, che i canali digitali come i siti web e le app degli ecommerce. Lo conferma anche il recente studio di Packlink e Retail Economics secondo cui, per quanto riguarda i prodotti non alimentari, il 63,4% degli acquirenti dei Paesi analizzati (Regno Unito, Spagna, Italia, Francia, Germania ed Australia) acquista sia online che offline. Dalla ricerca è emerso che più della metà dei consumatori italiani (62,6%) fa uso dello shopping omnicanale, ovvero effettua i propri acquisti sia in negozio che online.

Quasi un italiano su quattro (24%) ha affermato di aver acquistato negli ultimi dodici mesi i propri prodotti non alimentari solo in negozio. Per quanto riguarda lo shopping digitale, invece, solo il 12,7% degli italiani ha dichiarato di fare i propri acquisti non alimentari esclusivamente online.

Il primato dei marketplace in Italia

Dal report emerge che in Italia il 68,4% dei consumatori effettua oltre il 30% dei propri acquisti online. Nel complesso, i marketplace sono il canale più popolare per acquistare online e l’Italia è il Paese in cui i marketplace sono i più popolari: il 79% dei consumatori italiani, infatti, preferisce acquistare sui marketplace tradizionali come eBay, Amazon, Etsy, mentre il 9,6% preferisce il sito web di un brand e il 7,4% opta per l'app mobile di un brand.

Investimenti nella vendita tramite i social media

Il social commerce offre la possibilità ad un utente di acquistare prodotti e servizi attraverso i social media e allo stesso tempo di condividere con gli altri utenti la sua esperienza. Questa tecnica di vendita non si limita esclusivamente a promuovere l’acquisto da una piattaforma di ecommerce, ma coinvolge anche le fasi che precedono e che seguono l’acquisto, fidelizzando i clienti e migliorando i propri prodotti secondo i suggerimenti dei consumatori.

Dallo studio di Packlink e Retail Economics, infatti, emerge che il social commerce è un settore in crescita che offre molte opportunità anche se al momento solo il 3,6% dei consumatori lo considera il proprio canale preferito. Spicca anche un dato che sorprende: il 23,9% dei commercianti investe nella vendita tramite i social media, forse precorrendo i tempi rispetto alle attuali preferenze dei consumatori.