"Sicilia Express", il nuovo modo (diverso e colorato) per viaggiare a lunga percorrenza

Una brandizzazione del "Sicilia Express" che mostra come quello del 21 dicembre e del 5 gennaio non siano stati semplici spostamenti, ma veri e propri modi per godere di un viaggio a lunga distanza

Si è conclusa (con un grandissimo successo), la prima circolazione del Sicilia Express, il treno di FS Treni Turistici Italiani che ha collegato Torino con Palermo e Siracusa a prezzi concorrenziali grazie al contributo della Regione Siciliana.

Il viaggio "tutto da godere"

Lo speciale convoglio che ha ha accompagnato in totale oltre 1000 passeggeri, ha entusiasmato tutti, diventando non solo un mezzo di trasporto dal Nord verso il Sud, ma letteralmente un modo di godere del viaggio. Quello del 21 dicembre verso Sud e del 5 gennaio verso Nord, hanno rappresentato proprio un segnale importante da parte della Regione Siciliana e del suo Assessorato alle Infrastrutture e Trasporti.

La soluzione al caro voli

Ha rappresentato innanzitutto una soluzione al caro voli nei periodi, come quello appena passato delle Feste, di una domanda molto alta. Il treno messo in piedi da FS Treni Turistici Italiani, la Società del Gruppo FS dedicata al turismo, ha rappresentato quindi una valida alternativa per centinaia di siciliani che hanno quindi potuto fare rientro a casa.

Sicilia Express ha dato una risposta a centinaia di persone trasformando "l’attraversata" in un viaggio esperienziale. A bordo 2 carrozze ristorante, vagoni letto, cuccette e tanto intrattenimento grazie al contributo dato da influencer siciliani e dai prodotti dell’enogastronomia sicula. Musica, allegria e un senso di comunità figlio del desiderio di tornare a casa di oltre 540 siciliani. La "popolazione" a bordo era la più disparata, studenti fuori sede, famiglie o professionisti, tutti uniti dalla volontà di tornare in Sicilia.

Il treno evento

Il Sicilia Express, può quindi essere definito un vero "treno evento", con tanti "eventi" a bordo che hanno allietato il viaggio dei passeggeri. Dalla presenza di diversi influencer all'andata ai tanti giochi da tavolo da fare al ritorno, che hanno fatto della lunga percorrenza un periodo piacevole non soltanto di spostamento.

A bordo inoltre servizio letti, cuccette e bar/ristorante sempre aperto per offrire una portata calda ai passeggeri. Il viaggio di andata, così come quello di ritorno, ha visto l’arrivo a destinazione con un ritardo limitato; un dato di fatto che non è sembrato preoccupare troppo i passeggeri che sono giunti a destinazione a un prezzo più che concorrenziale.

I costi

Altro grande punto a favore i prezzi che a tratta erano dai 29,90€ del posto a sedere fino ai 129,90€ dello scompartimento in vagone letto ad uso singolo, passando per i 39,90€ della cuccetta e i 49,90€ dello scompartimento letto uso doppio. Cifre lontane anni luce da qualsiasi altro mezzo di trasporto e frutto dell’impegno delle istituzioni regionali.

L'Italia "un po' più unita"

Anche simbolicamente, fattore per chi lavora al Nord ma ha la propria famiglia al Sud non è da sottovalutare, ha funzionato proprio unendo l’Italia attraverso un treno che tutto è stato fuorché – come hanno provato a bollarlo alcuni detrattori – della speranza.

In questo la Regione Siciliana ha dato une sono tante ormai le voci di un bis di FS Treni Turistici Italiani durante il periodo pasquale e in un mese di aprile che ha più di un ponte.