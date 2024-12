"In un solo anno ho guadagnato...". La confessione della regina di Onlyfans

Instagram

Tra libertà e zone d’ombra, tra controversie col Fisco e normativa carente, Onlyfans è da tempo al centro del dibattito pubblico. La celebre piattaforma per adulti ha attirato l’interesse di molti content creator e le cifre in ballo sono a dir poco sbalorditive. Se molti preferiscono non parlare di introiti, l’influencer britannica Sophie Rain ha deciso di condividere i suoi lauti compensi nell’ultimo anno con i suoi seguaci. Ebbene, la ventenne ha incassato la bellezza di oltre 43 milioni di dollari, circa 41 milioni di euro.

“Grata per un anno di presenza qui” il commento di Sophie Rain. E sarebbe strano il contrario, considerando l’assegno staccato da Onlyfans, che trattiene il 20 per cento dei guadagni. La giovane può contare su milioni e milioni di follower: 9 milioni su TikTok, oltre 5 milioni su Instagram e 2,6 milioni su X, l’ex Twitter. L’abbonamento sulla piattaforma hot è alla portata di tutti – 10 dollari al mese – quindi i numeri dei fedelissimi devono essere esorbitanti. Tra foto e video hot, Sophie Rain è riuscita ad attirare l’attenzione di migliaia di uomini, incrementando le entrate con chat (video e non) private e mance.

A proposito di “tips”, emerge un altro dato incredibile. Come testimoniato dalla stessa Sophie Rain, il suo fan numero uno ha speso quasi 5 milioni di dollari in un solo anno. Per la precisione, tal “Charley” ha sborsato 4,4 milioni in mance e 300 mila dollari per chat private. Non è mancato il ringraziamento speciale dell’onlyfanser: “Un grande ringraziamento al mio principale finanziatore per essere stato presente fin dall'inizio” .

Il tweet di Sophie Rain

Numeri impressionanti, è lapalissiano. Basti pensare che lo stipendio più alto mai ricevuto da Michael Jordan si è attestato sui 33,4 milioni di dollari. Quasi dieci milioni di dollari in meno di Sophie Rain e parliamo di una delle più grandi star della storia dello sport nonché l’ex atleta più ricco di sempre.

Tutt’altro che sorprendente che diversi sportivi abbiano deciso di iscriversi a Onlyfans per aumentare le entrate: niente foto o video porno, ma contenuti esclusivi per i tifosi. Basti pensare alla saltatrice con l’asta canadese Alysha Newman, che ha già radunato 20 mila follower, oppure al tuffatore britannico Jack Laugher. Un fenomeno destinato a espandersi esponenzialmente.