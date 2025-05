Tennista tos-ghana

Ascolta ora 00:00 00:00

Jasmine Paolini è un talento sportivo straordinario. E Carlo Verdelli un maestro assoluto di giornalismo. L'altro giorno la prima non ha sbagliato un colpo e ha aggiunto un trionfo alla sua carriera; il secondo è incappato in una stecca senza peraltro scalfire la propria. Niente di grave. Accade a tutti; a noi spessissimo.

È solo successo che, sull'onda dell'entusiasmo, Verdelli si sia lasciato andare a un elogio del multiculturalismo applicato allo sport, esaltando le origini di Jasmine: «Il padre Ugo è del Ghana, la madre Jacqueline polacca». In realtà la super tennista è nata a Castelnuovo di Garfagnana, suo padre è un italiano di Bagni di Lucca e lei è toscana dop come la farina di Neccio. L'unico africano in famiglia è un lontano nonno materno.

Ora, da una parte ci sfugge completamente il rapporto fra il talento e la multiculturalità. E dall'altra ci chiediamo se per caso il trasporto nell'attribuire alla tennista genitori stranieri non tradisca una velata promozione del referendum sul diritto di cittadinanza. Cosa che fa il paio con il non pubblicare mai, su certi giornali, la nazionalità di chi commette un crimine.

Domanda. Perché questa ossessione per le etnie?

Strumentalizzare una persona per il colore della pelle è una forma di razzismo; uguale e contraria alla discriminazione.

Bisogna stare attenti. Così si finisce col diventare un Vannacci qualunque quando parla di Paola Egonu.

E luogo comune per luogo comune, «Corre veloce grazie al nonno africano» vale quanto «I neri hanno il ritmo nel sangue».