Solo cinque casi nel mondo: un team è già pronto per aiutare il piccolo Mustafà e suo padre

In tutto cinque casi al mondo. Cinque casi al mondo studiati e paragonabili a quello di Mustafà, il bimbo siriano di 6 anni nato senza arti. Di questi cinque, due sono stati trattati con successo al Centro Protesi di Budrio. Ed è quello che si spera accada adesso a Mustafà, profugo in Turchia con la famiglia e la cui storia è diventata famosa per una foto in cui appare con il padre, che ha perso una gamba in un bombardamento. Dal mese prossimo Mustafà e suo papà saranno accolti dall'Istituto dell'Inail. «Siamo pronti raccontano a Budrio anche se il caso è piuttosto complesso. Inizieremo il percorso partendo prima dal papà e preparando una protesi per lui. L'obiettivo è che diventi anche una figura di motivazione nei confronti del figlio. Mustafà ha una pluri-malformazione congenita, e richiede un approccio totalmente differente rispetto a una persona che ha subito un trauma. In questo caso c'è da ricostituire solo una memoria che è comunque latente. Ed è questa la situazione del papà che ha una disabilità acquisita: è nato normodotato e poi in seguito alla guerra ha perso l'arto inferiore. La sua memoria, seppure in questo momento inattiva, resta».

«Mustafà, invece, questa memoria non ce l'ha. È nato così spiegano da Budrio - e conosce se stesso solo in questo modo. Per lui non sarà semplice accettare e riuscire a usare le protesi. Probabilmente il bambino utilizzerà, nel lungo periodo, una carrozzina elettronica che gli agevolerà la vita e gli darà una maggiore dinamicità, mentre impiegherà le protesi in determinate situazioni».

La percentuale di successo? «Difficile da dire concludono dal Centro Inail - sicuramente riusciremo a dargli una maggiore autonomia. Quanto le protesi possano essere usate con successo dipende da diversi fattori, che al momento non si possono valutare».