Sono i mezzi sostenibili e bidirezionali. A bordo sistemi wireless e 10 telecamere

Il Tramlink bidirezionale che è rimastocoinvolto ieri pomeriggio nell'incidente è in viale Vittorio Veneto è un mezzo di ultimissima generazione nel panorama del trasport pubblico. In servizio da circa un anno, è dotato di tecnologie avanzate, completamente accessibile e con un innovativo sistema di videosorveglianza per migliorare il comfort dei passeggeri.

Lungo 25 metri, è composto da tre carrozze comunicanti, con 66 posti a sedere. A bordo dieci telecamere interne collegate alla centrale Security di Atm per un presidio costante, sistemi di infomobilità in tempo reale, monitor che indicano fermate e percorso e prese USB per la ricarica degli smartphone.

I primi sono entrati in servizio il 7 ottobre sulla tratta Cascina Gobba. Ora i nuovi Tramlink viaggiano sulle linee 7, 31 e 9. In totale i 74 nuovi convogli sostituiranno progressivamente nei prossimi due anni i mezzi più datati (ad eccezione delle 125 vetture Carrelli) andando a modernizzare e a migliorare l'accessibilità dell'intera flotta tranviaria che passerà dal 48% al 70%. Atm ha investito 190 milioni di euro per le vetture costruite dall'azienda spagnola Stadler Valencia. Sono i primi tram bidirezionali di Atm che consentono l'inversione di marcia in caso di necessità, completamente climatizzati.