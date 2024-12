Sorpasso storico, le rinnovabili pronte a battere il carbone

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 2025 sarà un anno propizio per l'energia green. Nei prossimi dodici mesi la quantità di elettricità prodotta da fonti rinnovabili supererà infatti, per la prima volta, quella generata dal carbone, grazie soprattutto a un'impennata del fotovoltaico. Lo prevede l'Agenzia Internazionale dell'Energia (Aie), secondo la quale gli investimenti globali in energia pulita cresceranno ulteriormente, superando i 3mila miliardi di dollari. Stando alle stime dell'organizzazione, le rinnovabili dovrebbero fornire il 35% dell'elettricità mondiale nel 2025, rispetto al 30% del 2023. Idroelettrico, eolico e solare guideranno la transizione energetica: in particolare, il fotovoltaico da solo dovrebbe coprire la metà della crescita della domanda, mentre si stima che il solare e l'eolico insieme rappresenteranno fino a tre quarti della crescita.

Al contempo, dopo aver raggiunto un nuovo massimo nel 2024 (pari a 8,77 miliardi di tonnellate), l'uso globale del carbone è destinato a stabilizzarsi ma non ancora diminuire, soprattutto a causa dei persistenti consumi da parte di Paesi come la Cina e l'India. Anche nel Paese del Dragone, tuttavia, la situazione si sta evolvendo: le politiche di diversificazione energetica avviate dal governo di Pechino stanno imprimendo un'accelerata al green. Nel giugno scorso, per la prima volta, in Cina la potenza combinata di solare ed eolico ha superato quella da carbone, stando ai dati della National Energy Administration (Nea) del Paese. «Ilrapido sviluppo delle tecnologie per l'energia pulita sta trasformando il settore globale dell'elettricità.

I nostri modelli mostrano una stagnazione della domanda globale di carbone fino al 2027, anche se il consumo di elettricità aumenterà notevolmente», ha dichiarato Keisuke Sadamori, direttore dei Mercati dell'Energia e della Sicurezza dell'Aie, aggiungendo che «anche la velocità con cui cresce la domanda di elettricità sarà molto importante nel medio termine». Al riguardo, l'agenzia internazionale prevede un aumento del consumo globale di elettricità anche nel 2025, con una crescita stimata per circa il 4 percento.