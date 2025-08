Sorpresa Lady Gaga, nuovo brano in "Mercoledì"

Niente da fare, dovunque arrivi, Lady Gaga si prende tutto. E anche stavolta, come in A star is born, recita e canta un brano inedito. Dunque oggi esce la prima parte della seconda stagione di Mercoledì, una delle serie più seguite di sempre (nel 2022 la prima è arrivata a un miliardo di visualizzazioni in sole tre settimane), girata anche stavolta da Tim Burton per Netflix.

Nel cast c'è anche Lady Gaga, che interpreterà Rosaline Rotwood, nuova ed enigmatica insegnante della Nevermore Academy. Una bella sfida per questa artista che, meglio di tutte le altre, anche perché estremamente più talentuosa, è riuscita a reinventare il ruolo della popstar

Però non basta.

Ieri l'autorevole Variety ha annunciato che Gaga ha dato anche un brano inedito alla colonna sonora di Mercoledì 2. Si intitola Dead dance e, grazie al boost della serie, rischia anche di essere uno dei pezzi più ascoltati dei prossimi mesi. In fondo il connubio tra musica e serie ha già prodotto risultati stellari in tanti casi, persino rinnovando e rilanciando brani ormai sepolti nel baule dei ricordi. Ad esempio Running up that hill che Kate Bush pubblicò nel 1985 ha centuplicato il successo nel 2022 entrando nella colonna sonora della serie Stranger Things, fenomeno planetario.

E così è capitato ad altra musica che è stata scoperta o riscoperta dopo decenni dalla pubblicazione. E che questo combinato disposto di serie/canzone crei una miscela talvolta decisiva lo confermano proprio Lady Gaga e la prima stagione di Mercoledì.

Grazie a TikTok, il balletto che originariamente la protagonista Jenny Ortega faceva sulle note di Goo Goo Muck dei Cramps è stato rielaborato sfruttando il pezzo Bloody Mary di Lady Gaga, uscito undici anni prima e quindi, secondo il feroce timing della moderna discografia, ormai già "vecchio".

Insomma, come le vere grandi star, Lady Gaga è implacabile e ha già messo la firma sul secondo capitolo di Mercoledì. Se non è classe (ossia abilità) questa.