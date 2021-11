7 chili in 7 giorni, il film cult di Verdone torna "restaurato"

Ha debuttato nelle sale cinematografiche esattamente 35 anni fa ed è stato uno dei film di maggior successo di Carlo Verdone, oggi affermato regista e attore dal cuore romano. Diretto da Luca Verdone (fratello di Carlo), 7 chili in 7 giorni ha segnato una pagina molto importante per la commedia italiana. Per celebrare un anniversario così importante, il film è stato restaurato e presentato nella nuova versione al festival del Cinema europeo di Lecce che quest’anno ha tagliato il traguardo della 22esima edizione. Ma non è tutto, dall’11 novembre, per gli abbonati alla piattaforma di Infinity+, 7 chili in 7 giorni sarà disponibile anche in streaming. Una ghiotta occasione per recuperare un cult di ieri e di oggi.

Nel cast, oltre al celeberrimo Carlo Verdone, c’è anche Renato Pozzetto nel ruolo di Silvano Baracchi. Al centro della vicenda c’è la storia di Alfio e del suo ex compagno di università. Entrambi hanno terminato gli studi in medicina con il minimo dei voti e, pur di trovare lavoro, si trovano invischiati in una serie di situazioni tragi-comiche. Alfio diventa un massaggiatore/callista, Silvano si trova a vendere articoli igienico-sanitari. Si incontrano nove anni dopo e, delusi dalla vita, decidono di trovare un modo per reinventare la propria carriera e aprono una clinica per dimagrire. I clienti cominciano ad arrivare ma, tra allenamenti estenuanti e piatti vuoti, in molti cominciano a dubitare dell’efficacia di quelle cure. Fino a quando a Silvano e Alfio non arriva un altro colpo di genio.

Questa, però, non è l’unica pellicola della nostra cinematografia che viene restaurata e proposta agli abbonati di Infinity+. Il colosso dello streaming di Mediaset già da tempo sta ampliando la sua offerta con grandi film di successo che sono stati prodotti nel nostro paese. Infatti, oltre a quello restaurato di Carlo Verdone, in catalogo ci sono anche Borotalco, Mediterraneo di Gabriele Salvatores (che nel 1991 ha vinto anche un Oscar come miglior film straniero), L’allenatore nel Pallone di Sergio Martino e I Laureati di Leonardo Pieraccioni. 7 chili in 7 sette giorni è stato il primo film diretto da Luca Verdone. Girato nei dintorni di Tivoli, la location utilizzata è stata quella di Villa Attolico nei pressi dell’Appia Antica. Inizialmente doveva esserci anche Luciano de Crescenzo nel cast, ma alla fine l’attore non ha deciso di lavorare al progetto.