Per questo strano San Valentino cinque film da non perdere

Se c’è un giorno in cui è lecito ricordare quanto sia bello l’amore, è il giorno di San Valentino che, in questo folle 2021, capita di domenica e in un momento storico assai difficile e complicato. Mai come quest’anno è cosa giusta ricordare gli affetti (qualunque essi siano). Per festeggiarlo ci sono tanti modi. Vedere un film in tv è uno di questi. La cinematografia di ieri e di oggi ha sempre dedicato tanta attenzione al genere dei romance movies. Declinati in ogni sua sfumatura possibile, dal fantasy fino all’erotico, i film d’amore sono una costante nel mondo dell’intrattenimento.

Nel corso del tempo sono tanti i titoli che hanno avuto successo, altri ancora sono diventati dei veri e propri fenomeni di massa. Il migliore? Non esiste il film più bello da vedere nel giorno di San Valentino. E in un tempo in cui non si può più sognare in una sala cinematografica, la magia si sposta sul divano di casa grazie a tutte quelle piattaforme online che permettono di mantenere vivo il "potere" di un film.

Per oggi abbiamo selezionato alcune pellicole, che sono perfette per festeggiare l’amore e quel sentimento che trascende tutto. Persino il tempo.

Before We Go

Questa pellicola girata nel cuore pulsante di New York segna l’esordio dietro la macchina da presa di Chris Evans. Il celeberrimo attore americano, conosciuto per aver indossato il costume di Captain America nei film Marvel, dirige e interpreta un film delizioso e accattivante, raccontando la storia di un amore a prima vista. In Before We Go, Nick Vaughn interpreta un musicista squattrinato, che aiuta una ragazza in difficoltà rimasta da sola alla Grand Central nel cuore della notte. Senza soldi e senza documenti, Brooke (Alice Eve) perde l’ultimo treno per Boston e, causa forza maggiore, sarà costretta a trascorrere la serata insieme a Nick. Una notte che, inevitabilmente, stravolgerà la vita di entrambi. Con poche e semplici mosse, l’attore ha diretto un film semplice ma d’impatto, romantico ma non stucchevole, sullo sfondo di una New York sonnolenta e magica. Premiato da ottime critiche, Before We Go è stato presentato nel 2014 al Toronto Film Festival, ma non è mai stato distribuito nelle sale cinematografiche, arrivando solo per il mercato home video. In Italia è stato trasmesso su La5 per la prima volta nel febbraio del 2016. Ad oggi è disponibile nel catalogo italiano di Netflix.

Amici amanti e…

Una commedia sagace e divertente quella diretta da Ivan Reitman. Due amici di vecchia data, interpretati da Natalie Portman e Ashton Kutcher, dopo una serata a base di alcol, trascorrono insieme una notte di sfrenata passione. Non riuscendo a stare l’uno lontano dall’altro, intraprendono una relazione basata solo sulla fisicità, per rendersi conto poi che entrambi da quel rapporto cercano qualcosa di più. Era il 2011 quando Amici, amanti e … ha fatto capolino delle sale cinematografiche, ed era il periodo in cui le grandi stelle del cinema si cimentavano in commedie romantiche brillante e (a tratti) spregiudicate. Anche se la pellicola in alcune parti appare fin troppo prolissa, regala comunque un sano divertimento e quel pizzico di batticuore. Natalie Portman è raggiante. Ashton Kutcher è dissacrante come suo solito. Il film è sul catalogo di Netflix.

Proposta indecente

E per chi cerca emozioni forti nel giorno di San Valentino, su Netflix è possibile (ri) vedere Proposta Indecente. Il film cult con Demi Moore, Woody Harrelson e Robert Redford è un concentrato di romanticismo e di sensualità. Al centro della storia ci sono David e Diana, una coppia di neo-sposi in cerca di una stabilità economica. A Las Vegas, però, perdono tutti i loro risparmi. Fino a quando non incontrano John Gace, un famoso milionario, che propone alla coppia un affare irrinunciabile e che metterà a rischio la loro stabilità. Prodotto nel 1993 e con un buon successo di pubblico, tanto da essere replicato in tv diverse volte, ad oggi Proposta Indecente è un cult della cinematografia di genere. All’inizio, il ruolo che è stato di Robert Redford era stato proposto a Val Kilmer. Originariamente nel cast dovevano esserci Tom Cruise e Nicole Kidman, per optare poi su una scelta totalmente diversa.

Crazy, Stupid, Love

Ironia e tanto romanticismo anche per la commedia da cinque stelle con Emma Stone, Ryan Gosling e Steve Carell. Prodotta nel 2011, ad oggi il film è una tra le dramedy più apprezzate del pubblico. Ha avuto infatti un plauso da parte della critica e del pubblico, premiato con più 140 milioni di dollari di incasso, superando di gran lunga il budget stanziato per la produzione. Al centro del racconto c’è una storia multi generazionale che vede Cal (Steve Carell) tornare nel mondo degli appuntamenti al buio dopo il divorzio. E troverà in Jacob (Ryan Gosling) il suo sexy consulente di immagine. L’uomo che passa da un letto a un altro e che sfugge all’amore capitolerà di fronte a Emma, la figlia di Cal. Spiazzante e divertente, Cazy, Stupid, Love è il film giusto per celebrare la festa degli innamorati. Anche questo lungometraggio è presente su Netflix.

Shakespeare in Love

Vincitore di sette premi Oscar, tra cui Miglior Film, Miglior attrice Protagonista e Miglior Sceneggiatura non Originale, il film in costume sulla vita di William Shakespeare ad oggi è un vero cult della cinematografia di tutti i tempi. Joseph Finnes interpretata il sommo scrittore all’apice della sua carriera. Gwyneth Paltrow è Viola De Lesseps, amante di Shakespeare e musa ispiratrice. Il film narra, non solo il loro amore intenso e profondo, ma racconta anche la nascita di Romeo e Giulietta, una tra le opere teatrali più famose dello scrittore londinese. In un mix ben congeniato di drama storico e commedia romantica, Shakespeare in Love è un film intramontabile. Prodotto nel 1998, ha incassato più di 25 milioni di dollari solo negli Usa. In Italia è stato il secondo film più visto dell’anno. È disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video.