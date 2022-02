Achille Lauro si battezza sul palco: piovono accuse di blasfemia

Il festival di Sanremo 2022 è appena iniziato, ma ecco la prima polemica: Achille Lauro ha scatenato il popolo del web. Protagonista per il quarto anno di fila all’Ariston, questa volta in gara, il 31enne nato a Verona è stato il primo artista a esibirsi con la sua “Domenica” e ha fatto parecchio discutere la chiusura della sua performance. C’è già chi parla di blasfemia.



Sul palco a torso nudo e scalzo, con i tatuaggi in bella vista e un paio di pantaloni di lattex nero, Achille Lauro ha terminato la sua esibizione battezzandosi da solo. L’artista, infatti, si è fatto cadere dell'acqua da una grande conchiglia sul volto: un exploit diventato virale sui social network nel giro di pochi minuti, ma non mancano le polemiche.



C’è chi mette in risalto la notevole somiglianza tra “Rolls Royce”, presentata nel 2019, e “Domenica”, ma è certamente il gesto eclatante a sollevare il polverone. Come evidenziato in precedenza, Achille Lauro è stato accusato di blasfemia e di poco rispetto verso i credenti da numerosi utenti. Ma c’è anche chi ironicamente ha ricordato le parole del vescovo di Ventimiglia-Sanremo: “Tutti coloro che concorrono alla riuscita dell’evento, a cominciare dal servizio pubblico che è la Rai fino ad arrivare al conduttore Amadeus e agli artisti, sentano la responsabilità del valore di questa vetrina” , le parole di monsignor Antonio Suetta, intervistato dal Sir, il servizio di informazione religiosa della Cei.

“Il Vaticano lo denuncia per blasfemia”, “Basta atti blasfemi a Sanremo”, “Questa cose non si possono più accettare” : questi solo alcuni dei commenti contro Achille Lauro comparsi su Twitter negli ultimi minuti. E il dibattito difficilmente si spegnerà nelle prossime ore…