Achille Lauro sorprende tutti e si denuda sul palco

Achille Lauro alla fine se n’è fregato davvero – di tutto e di tutti – ed è salito sul palco dell’Ariston lasciando tutti a bocca aperta. Non tanto per la canzone, nel suo stile più “classico”, quanto nell’outfit, decisamente sui generis. E non poteva essere altrimenti, visto il personaggio.

Lo aveva annunciato alla vigilia, in una lettera aperta scritta ai giornalisti, dove spiegava il suo pensiero artistico per la settimana sanremese: " Ho deciso di osare, di azzardare, qualcuno potrà dire che sono pazzo: sono disposto a correre il rischio, certo che chi non comprenderà avrà comunque il mio rispetto. Per tutto il resto… "Me ne fregò' ". E così è stato. Quinto a esibirsi in ordine di uscita, Achille Lauro ha sceso la scalinata dell’Ariston a piedi nudi, avvolto da un’ampia mantella in velluto nero con ricami dorati che già preannunciava un’imminente sorpresa. Poche note ed ecco svelato il mistero. La canzone passa in secondo piano e la scena è tutta per lui: la cappa si apre e Achille Lauro rimane seminudo, avvolto in un costume stile anni ‘50 aderente e luccicante. " Sul palco dell'Ariston - ha spiegato poco dopo il suo ufficio stampa - Achille Lauro ha interpretato la celebre scena attribuita a Giotto in una delle Storie di San Francesco della Basilica Superiore di Assisi, il momento più rivoluzionario della sua storia, in cui il Santo si è spogliato dei propri abiti e di ogni bene materiale per votare la sua vita alla religione e alla solidarietà ".

Eccessivo e sopra le righe, per molti giovani addirittura cool, Achille Lauro si era già presentato sul red carpet del Festival in canottiera bianca, preludio di quello che avrebbe mostrato durante la sua prima uscita sul palco della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Anche Rosario Fiorello, a fine esibizione, è arrivato sul palco per congratularsi con Achille Lauro per l'audacia, promettendo di indossare un costume simile nel prossimo duetto che il cantante e lo showman faranno insieme. E sul web, in pochi minuti, sono comparsi centinaia di post a lui dedicati dove il cantante è stato paragonato a Shakira e Jennifer Lopez all'ultimo Super Bowl.