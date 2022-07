Geppi Cucciari rimane sola, fuggi fuggi del pubblico: cosa è successo

Quando si dice il tempismo. La diretta del Premio Strega su Rai 3 era appena cominciata, quando un violento acquazzone si è abbattuto su Roma e sul Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, dove si stava svolgendo l'evento, costringendo gli inviati a un fuggi fuggi generale. Geppi Cucciari, conduttrice della serata, invece è rimasta sul palco sotto la pioggia e, armata di ombrello e ironia, ha introdotto la 76esima edizione del Premio Strega da sola. E il video del suo monologo ora impazza sul web.

" Buonasera da villa Giulia. Appena è iniziata la diretta ha iniziato a piovere, vorrei fare i complimenti a questi due che sono rimasti seduti al tavolo e non so chi siano ", ha esordito Geppi Cucciari mentre la diretta dell'evento prendeva il via su Rai Tre sulle note dell'Inno della Brigata Sassari "Dimonios". Nonostante la pioggia battente (con tanto di tuoni e fulmini), la conduttrice ha dato il benvenuto agli ospiti, che invece di essere seduti ai tavoli davanti a lei a gustarsi la cena si erano rifugiati sotto i portici del Ninfeo di villa Giulia. E l'ironia per la surreale situazione ha preso il sopravvento. " Saluto questi tavoli che fino a pochi minuti fa sembravano una sala bingo, adesso invece sembra che sia entrata la finanza. Sono tutti scappati ", ha scherzato ancora Geppi Cucciari, rimasta praticamente sola con l'ombrello in mano.