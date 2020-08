È morta l'attrice Franca Valeri

La sora Cecioni ci ha lasciati per sempre. Franca Valeri è morta oggi all’età di 100 anni(compiuti qualche settimana fa) dopo aver passato la sua vita tra cinema, tv, radio e soprattutto teatro, la sua grande passione.

L'infanzia e gli esordi in teatro



Nata il 31 luglio 1920 col nome Franca Maria Norsa in una famiglia borghese, da padre ebreo e madre cattolica. Nel 1938, a causa delle leggi razziali, la sua famiglia è costretta a rinunciare ad alcuni diritti e alle fidate domestiche. Nel 1943, dopo l’armistizio, il padre e il fratello fuggono in Svizzera mentre Franca, grazie a un documento falso, resta a Milano con la madre.



Finita la guerra si trasferisce a Roma ma viene bocciata alla prova di ammissione nell’Accademia nazionale d’arte drammatica. “Presi bene la bocciatura: anziché studiare, avrei lavorato. Nella mia infinita presunzione - racconterà in un’intervista del 2014 - ero convinta che sarei diventata attrice lo stesso. Una cugina di mio padre, che mi ospitava a Roma, mi resse il sacco per tre anni, fingendo con i miei che frequentassi l’Accademia”. Nei primi anni ’50 cambia il suo cognome da Norsa a Valeri. “Lo cambiai perché papà non voleva che ridicolizzassi il cognome della famiglia col teatro. Non aveva molta fiducia nelle mie qualità artistiche ”, disse nel 1962, intervistata da Oriana Fallaci a cui spiegò di aver scelto Valeri perché si trovò in mano un libro di Paul Valery.





“Mi venne spontaneo chiamarlo così. E - rivelò - anche a lui ogni tanto veniva qualche battuta fuori copione. Ma entrambi abbiamo sempre preteso di lavorare su sceneggiature solidissime”.

Nel 1946 vota per la Repubblica e per il Partito Socialista all’ Assemblea Costituente e ha trascorso una vita schierata a sinistra. La sua carriera di attrice, invece, inizia nel 1951 quando debutta in teatro con i Gobbi, Alberto Bonucci, e Vittorio Caprioliche sposerà nel 1960 e da cui divorzierà 14 anni più tardi. Nei primi anni ’50 ottiene un grande successo alla radio con lae in tivù con la signorina snob e la, una romana sempliciotta che trascorre le giornate al telefono con “mammà”. Nel 1950 debutta alcon il film "Luci del varietà", diretto da Federico Fellini e Alberto Lattuada. Due anni più tardi recita nel film Totò a colori, poi in vari film diretta da registri del calibro di Vittorio De Sica, Eduardo De Filippo e Mario Monicelli. Ottiene un’ulteriore notorietà con i film “Il segno di Venere" di Dino Risi, "Il bigamo" di Luciano Emmer e "Il vedovo", sempre di Risi. La Valeri spese sempre parole molto belle nei confronti dei suoi colleghi solo dine evidenziò la tristezza fuori dalla cinepresa, mentre con Alberto Sordi la confidenza era tale che, nel film “Il vedovo” decise di improvvisare definendolo 'cretinetti'.

I suoi due grandi amori



Altre rivelazioni importanti le fece sui suoi due grandi amori. “Vittorio Caprioli. Uomo molto attratto dalle donne. Amava piacere – spiegò in un’intervista - e ci riusciva con la sua simpatia e qualche bassezza, tipo la chitarra e le canzoni napoletane raffinate, alla Murolo. Comunque era molto attaccato al nostro rapporto. Il mio guaio con gli uomini è stato sempre quello di rendermi indispensabile. Una specie di roccia, un sostegno nella vita e nel lavoro. Intanto loro facevano un po' quello che volevano ”. Con il direttore d'orchestra Maurizio Rinaldi, scomparso nel 1995, la storia d’amore è durata 30 anni anche se lui è stato “un vero, grande traditore”. “I direttori d'orchestra sono così: pericolosissimi. Magnetici poli d'attrazione. Consideri che lui aveva quattordici anni meno di me: tanti" , disse. Ha avuto anche una figlia adottiva, Stefania Bonfadelli, cantante lirica, veronese di Valeggio sul Mincio.

Gli ultimi anni: dalla tivù ai libri

Tra gli anni ‘70 e gli anni ’80 recita in vari film della commedia all’italiana come Ultimo tango a Zagarolo (1973), La signora gioca bene a scopa? (1974) e Paulo Roberto Cotechiño centravanti di sfondamento (1983). Il suo ultimo film è stato Il male oscuro (1989) di Mario Monicelli. In tivù, la Valeri, negli anni ’60, è regina dei varietà come Le divine (1959), Studio Uno (1966) e Sabato sera (1967), gli ultimi due condotti da Mina e diretti da Antonello Falqui.