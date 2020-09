Addio alle Kardashian: finisce dopo venti stagioni il loro reality

“ Famosi per essere famosi ”, questa è la frase che qualche anno fa aveva etichettato la famiglia Kardashian, forse la più famosa al mondo, portata al successo planetario proprio da un reality che per venti stagioni le ha seguite minuto dopo minuto in ogni momento della loro vita privata.

Keeping Up With the Kardashians ( Al passo con i Kardashian ), cala quindi il sipario dopo 14 anni di riprese senza sosta che hanno mostrato gioie e dolori di Kim Kardashian di sua madre e delle sue numerose sorelle. Il programma che ha avuto un’enorme quantità di spin off ha fatto diventare queste “famose” le più ricche d’America ed ora l’ultima stagione che si sta già registrando andrà in onda all’inizio del 20121.

A dare la notizia con un post nel suo Instagram che conta 188 milioni di follower è stata la più famosa delle Kardashian quello da cui è nato tutto, ovvero Kim che dopo 14 anni dagli inizi ora è ora un’imprenditrice di grandissimo successo (soprattutto economico) avendo creato non soltanto una linea cosmetica da miliardi di dollari, ma anche una nuova linea di biancheria intima rivoluzionaria.

“ E’ con il cuore pesante che abbiamo preso la difficile decisione come famiglia di dire addio a “Keeping Up with the Kardashian. Dopo 14 anni, 20 stagioni, centinaia di episodi e numerosi programmi spin-off siamo estremamente grati a tutti voi che ci avete guardato in tutti questi anni, attraversando i momenti belli e brutti, le lacrime le nostre tante relazioni e la nascita dei nostri figli.

Senza questo programma oggi non saremo qui, questo spettacolo ci ha resi ciò che siamo e sarò sempre grata con tutti coloro che hanno avuto un ruolo nel creare le nostre carriere che hanno cambiato per sempre le nostre vite ”.

Kim Kardashian si è da poco serata dal marito il cantante rap Kanye West, affetto da un disturbo della personalità. Tante sono state le storie raccontate dalla “big family” dal cambio di sesso di Bruce Jenner, marito di mamma Kris e padre delle figlie minori Kendall e Kylie Jenner diventato ora, Caitlyn Jenner, ai tanti divorzi dei vari componenti, le risse e le liti di famiglia.

In tutto questo Kim Kardashian, Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner nel frattempo sono diventate imprenditrici, modelle, hanno scritto libri, creato profumi e perfino calzini creando un vero e proprio impero che in America ha superato quello dei Kennedy.