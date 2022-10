Addio a Ron Masak, lo sceriffo della "Signora in giallo"

Come accadeva nei telefilm, lontano dalla "Signora in giallo" non è riuscito a stare. A soli dieci giorni dalla scomparsa dell'attrice Angela Lansbury (per tutti, la mitica Jessica Fletcher della tv), si è spento anche l'interprete statunitense Ron Masak, il noto caratterista che nel popolare serie di genere investigativo indossava i panni dello sceriffo di Cabot Cove. L'uomo, che aveva 86 anni, è morto giovedì 20 ottobre per cause naturali in un ospedale di Thousand Oaks, in California. A darne notizia è stata la nipote, Kaylie Defilippis, sulle pagine dell'Hollywood Reporter.

Addio a Ron Masak: chi era

Ronald Alan Masak - così recitava l'anagrafe - era nato Chicago il 1º luglio 1936. Dopo gli inizi come attore teatrale passò alla televisione debuttando nel 1960 in un episodio della serie "Ai confini della realtà". Poi, le interpretazioni in telefilm di grande successo come "Vita da strega", "Get Smart", "Strega per amore", che lo consacrarono davanti al grande pubblico. Tra il 1973 e il 1978 è stato tra i personaggi principali del telefilm "Sulle strade della California" ed è poi apparso in episodi di "Il mio amico Arnold". Il debutto di Masak ne "La signora in giallo" avvenne invece nel 1988, nel corso della quinta stagione della serie, dopo che il precedente inetto sceriffo di Cabot Cove, Amos Tupper (Tom Bosley), aveva lasciato il Maine per andare a vivere con la sorella in Kentucky.

Lo sceriffo di Cabot Cove

Subito il nuovo sceriffo era entrato nel cuore dei telespettatori, con quel suo sguardo bonario e spesso corrucciato che sembrava perfetto per il ruolo. Il funzionario di polizia, infatti, beneficiava sempre dell'aiuto di Jessica Fletcher, la quale con le sue intuizioni dava puntualmente un contributo alla risoluzione dei gialli più intricati. Il suo personaggio - che aveva lasciato il Dipartimento di Polizia di New York in cerca di una vita lavorativa solo in apparenza più tranquilla al nord - girava per la città con una Cadillac Eldorado rossa del 1976. Il popolare attore interpretò quele ruolo fino al 1996.

La fine di un'epoca televisiva

Dopo essere apparso sporadicamente in alcuni episodi televisivi di "Webster", "Colombo" e "Cold Case", aveva anche lavorato come doppiatore, prestando anche la propria voce al personaggio del veterano Holt nella versione originale del videogioco "Medal of Honor: European Assault". Era sposato dal 1961 con Kay Knebes, lascia sei figli. Per gli appassionati de "La Signora in Giallo", la sua scomparsa chiude davvero un'epoca. Solo dieci giorni fa, infatti, l'addio ad Angela Lansbury aveva idealmente spezzato il cuore a generazioni di spettatatori cresciuti con le avventure ambientate a Cabot Cove.