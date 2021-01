È morta Tanya Roberts. A 65 anni si spegne una Charlie's Angels

Oggi il mondo del cinema e della tv si trova a dover dire addio a una delle attrici più famose degli anni ’80. A 65 anni muore Tanya Roberts, conosciuta ai più per essere stata una delle Bond Girl e per aver preso parte a Charlie’s Angels, serie tv creata e prodotta a Aaron Spelling. La notizia è stata lanciata sui social dall’Hollywood Reporter e subito è rimbalzata in rete come una scheggia. Secondo le prime ricostruzioni, Tanya Roberts ha avuto un malore ma non è morta a causa del Covid.

Tutto è accaduto troppo in fretta, durante la vigilia di Natale. Poco dopo una passeggiata con i suoi cani, come ha rivelato il portavoce, la Roberts "ha avuto un malore e subito è stata trasportata in ospedale". E’ stata attaccata al ventilatore per respirare, ma a nulla sono valsi gli sforzi dei medici. L’attrice è morta in un ospedale della California, dove era stata portata dopo il malore. Al momento, però, non sono state ancora rese note le cause della morte. Il suo portavoce rivela che, nonostante fosse finita in ospedale per sintomi da Covid, l’attrice non è deceduta a causa del virus. Aveva 65 anni e una carriera alle spalle da vera regina dell’intrattenimento.

Tanya Roberts è nata nel Bronx, vicino New York, nel 1955. Ha sempre avuto la passione per l’arte, il cinema e la fotografia. Dopo molti provini, ha raggiunto la notorietà quando nel 1980 è entrata a far parte della quinta (e ultima stagione) di Charlie’s Angeles, serie tv action tutta la femminile celebre anche qui in Italia. E la Roberts ha interpretato Julie Rogers, bionda e seducente. Poi per il grande schermo è stata Sheena, la regina della Giungla. Il successo è arrivato nel 1985 quando, a fianco di Roger Moore, è stata una delle più belle Bond Girl apparse sul grande schermo. È stata Stacey Sutton in "View to Kill", film noto anche per l’omonima colonna sonora eseguita dai Duran Duran. Una carriera che ha avuto molti alti e bassi. Ha partecipato a diverse pellicole erotiche, ma ha ritrovato la notorietà negli anni 90 per la sua partecipazione alla comedy That 70’s Show.È rimasta vedova nel 2006 e ha avuto due figli. Fino al giorno della morte viveva ha Hollywood Hills, in California.