Adesso è davvero la città del "Fiore" (solita mina vagante)

Eh sì, ci voleva proprio Fiorello con il suo carico di allegria per far dimenticare agli italiani la settimana di passione per rieleggere il Presidente Mattarella. Una manciata di risate, una parrucca, qualche bigodino e via: archiviamo il brutto spettacolo messo in scena dalla politica italiana.

Fiore è sbarcato a Sanremo sabato pomeriggio proprio mentre in Parlamento ci si apprestava a eleggere Mattarella. Cappellino calato sugli occhi, per fingere di nascondersi e arrivare a sorpresa all'Ariston, dopo che per settimane ha giocato sulla sua «assenza», ha fatto subito boom sui social. Comunque, ormai è fatta: chiusa la settimana «quirinalizia», ora si apre quella sanremese. Con la speranza che non sia funestata dal Covid e che segni il momento della ripartenza dopo l'ennesimo inverno in pandemia.

Ieri Fiore ha aperto le danze: di mattina presto spazio al fitness e abbraccio di rito alla statua di Mike Bongiorno che si trova sul corso principale della cittadina ligure. «Due amici si incontrano a Sanremo» ha scritto sotto lo scatto pubblicato. Poi incursione al Tg1 in quello che ormai è diventato un format: Amadeus che, tra gaffe e siparietti con i giornalisti del notiziario, distilla ogni giorno le novità festivaliere. Ieri è finito il giochetto della stanza vuota cui Amadeus bussava tutti i giorni per vedere se Fiore era arrivato. Bussa, bussa ed ecco che lo showman esce in accappatoio e bigodini rosa in testa Tanto nessuno credeva più che Rosario avrebbe lasciato solo il suo amico del cuore, quello con cui l'anno scorso ha affrontato l'Ariston vuoto, la città dei fiori spettrale e portato al successo uno dei Festival più difficili della storia. Nonostante avesse detto che sarebbe stato l'ultimo Sanremo (del resto lo aveva assicurato pure Amadeus) si ripresenta all'appuntamento più importante della tv per riprendersi l'applauso del pubblico in sala. E con «Ciuri» il festival partirà alla grande. Cosa farà martedì, prima serata, non è dato sapere, ma non è neppure importante, anche perché è un turbine di idee e di cose. Certo, sarà un debutto scoppiettante tra lui, i Maneskin e il fascino di Ornella Muti.

Intanto, tra mille misure di sicurezza, la nave della Costa Crociere che ospiterà degli studi televisivi della Rai è arrivata in rada, il maestro Beppe Vessicchio è tornato negativo e potrà dirigere Le vibrazioni ed è già arrivata la prima, immancabile, polemica tra artisti: Junior Cally accusa Highsnob di avergli rubato il brano che porta in gara, Abbi cura di te.