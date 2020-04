Adriana Volpe in crisi con il marito per colpa di Andrea Denver?

Gli ultimi rumors insinuano le voci maligne su una presunta crisi coniugale tra Adriana Volpe e il marito Roberto Parli. Il gossip che incalza nelle ultime ore avanza il dubbio che la coppia stia navigando in cattive acque: tutto è partito da un indizio social sospetto. Ma quale sarà la verità dietro il pettegolezzo ossessivo? Le notizie sul web corrono veloci ed è diventata virale la chiacchiera velenosa che tira in ballo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe e il rapporto naufragato con il consorte. L'indizio che ha fattto sussultare e gridare allo scandalo il popolo social attiene al fatto che la Volpe e Parli non si seguono più su Instagram. Che in tale presunta crisi abbia inciso la gelosia per il rivale Andrea Denver?

E' innegabile agli occhi di tutti i fan del popolare reality show che nella Casa del Grande Fratello Vip si era creata una chimica speciale tra l’ex conduttrice Rai e Andrea Denver. Questo loro rapporto troppo ravvicinato e simbiotico ha dato adito a molti pettegolezzi e alimentato a gogo il gossip, tanto che il marito della conduttrice si è detto risentito di ciò. L'amicizia intima tra la Volpe e Denver nella Casa di Cinecittà pare sia la causa alla base della crisi di coppia, oggi, al centro della polemica scoppiata sui social. Il fatto che Adriana Volpe non dia segni di vita sull'account Instagram del marito, e lo stesso da parte di Parli, ha fatto rizzare le antenne dei fan più curiosi.

Il vociferare continuo riguardo la relazione affettuosa nata nella Casa del Gf Vip tra la Volpe e il modello ha urtato la sensibilità del marito che a distanza ha assistito a varie scene intime, seppur innocenti, tra la moglie e un uomo giovane e attraente. In molte interviste Roberto Parli aveva manifestato il suo fastidio e disagio per il gossip iinvadente e per l'imbarazzo mediatico creatosi, più che altro per tutelare la loro figlia, Gisele. Ma l'uomo ha poi preso le distanze dal mondo surreale e fittizio della televisione, e confidato nella totale fiducia per la compagna.

Adriana volpe e Roberto Parli in crisi per colpa del modello americano?

Sul web imperversa il dubbio amletico: Adriana Volpe e Roberto Parli si sono lasciati? Un semplice indizio sui social network ha innescato una grossa polemica mediatica. I follower, accaniti fan dei loro beniamini vip, non si sono lasciati sfuggire il dettaglio che interessa la Volpe e il marito: la coppia da alcune ore tace su Instagram. I due diretti interessati non hanno replicato sul web a tale notizia di gossip che li vuole in crisi coniugale. Secondo la regola del silenzio assenso ciò alluderebbe a una conferma indiretta. Ma nulla si può dare mai per scontato, sino a una ufficializzazione pubblica da parte dei due. Il dato inconfutabile è che Adriana Volpe ha fatto parlare di se mentre era nalla Casa del Gf Vip a casua dei suoi tete à tete piccanti con il modello canadese. Poi la showgirl ha dovuto abbandonare il reality show a causa della grave malattia che aveva colpito il suocero, pochi giorni dopo scomparso a seguito del coronavirus.

Un ulteriore evento avvenuto nelle ultime ore all'interno della Casa più spiata d'Italia ha fomentato ancor di più il gossip su Denver la Volpe. Il bel gieffino si è lasciato andare a un gesto istintivo che ha lasciato allibiti tutti i suoi coinquilini: ha baciato la foto della ex conduttrice de I Fatti Vostri che compeggia nel calendario del Grande Fratello Vip. Guardando gli scatti del calendario, Denver, appunto, avrebbe baciato ripetutamente l'immagine della Volpe, quella che li ritrae in piscina insieme. Insomma, pare che Denver manifesti nostalgia e forte attaccamento per l'ex compagna di avventura, e ciò da adito a sospetti che tra il bellissimo modello e la soubrette sia scattato un qualche colpo di fulmine. Ma i due non si sono mai sbottonati in merito, anche pèrchè entrambi sono impegnati in relazioni serie.

E' probabile che la coppia, dopo l'uscita di lei dalla Casa e lontanto dai riflettori, abbia affrontato l'argomento tabù Andrea Denver e del duetto andato in scena in diretta durante le puntate del Grande Fratello Vip. La questione spinosa avrà incrinato il rapporto coniugale sino a far calare il gelo tra i due? I fan dell'avvenente presentratrice avanzano l'ipotesi che la Volpe e Parli siano ai ferri corti, e che il silenzio social sarebbe scaturito dagli ultimi avvenimenti sorti nella Casa con Andrea Denver che è tornato a parlare di Adriana.