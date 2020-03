Il marito di Adriana Volpe lascia i social dopo le voci maligne su Denver: "Ogni occasione per fare sterile polemica"

Dopo settimane di attacchi e polemiche, la pazienza di Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, si è esaurita. Il compagno della bionda conduttrice sta assistendo a distanza le avventure e le peripezie che si consumano nella Casa del Gf Vip, tenendo l'occhio puntato sulla avvenente moglie. Dopo molto vociferare sui social ecco che Parli, esasperato, ha preso la sua decisione categorica: accantonare provvisoriamente, il tempo utile che il gossip esploso sul rapporto tra la Volpe e Denver evapori, la sua interazione sui social network. Questa è la risposta del marito della soubrette alle critiche svilenti e ingiuriose che si insinuano nella sua sfera privata, e su Instagram ha annunciato di "bloccare" ogni sorta di commento che prenda di mira il suo matrimonio. Roberto Parli ha spiegato in un post le motivazioni alla base della sua decisione di rinunciare a pubblicare le sue sensazioni e impressioni sulle vicissitudini vissute dalla bella moglie nella Casa del Grande Fratello Vip. E di conseguenza non darà più spazio alle interazioni e alle chat con i follower e impedirà i commenti denigratori altrui.

La esperienza nel reality di Adriana Volpe è stata scoppiettante: sempre al centro dell'attenzione e delle vicende più piccanti, la showgirl si è distinta per capacità da leader intessendo rapporti più o meno intensi con tutti i coinquilini della Casa. Ma il gioco presenta anche delle incognite e prove ardue che rendono vulnerabili i concorrenti, inducendoli a cadere in tentazione. Il gossip ha impazzato sul rapporto creatosi tra Adriana Volpe e il modello Andrea Denver, ipotizzando un qualche flirt in corso o intesa troppo ravvicinata tra i due. Ma in realtà i due compagni di avventura hanno solamente instaurato un innocente rapporto di amicizia. Ma si sa il gossip si alimenta di sospetti piccanti e voci maligne, e la Casa del Gf Vip aperta a tutti gli sguardi indiscreti lascia adito a chiacchiere. Le critiche hanno investito Denver e la Volpe focalizzandosi sul feeling intenso nato tra loro. Di riflesso è stato preso d'assalto il marito della ex conduttrice de "I Fatti Vostri", supponendo che Parli fosse colto da una gelosia furente e che il rapporto coniugale si stesse incrinando. Ma le parole di Roberto Parli hanno smentito tale ipotesi bislacca.

La reazione del marito della Volpe per "spegnere" le voci maligne sui social

Subissato da un'ondata incessante di gossip, Roberto Parli ha deciso di eclissarsi dalle piattaforme social, sospendendo momentanamente la sua attività di utente. Il marito della Volpe ha annunciato su Instagram di voler boicottare i commenti ai suoi post, al fine di salvaguardare la sua privacy e la sua ralazione di coppia, evitando di rispondere a domande inopportune e invadenti. La decisione ferma di Parli è scaturita dal fatto, come da lui stesso affermato, che le sue dichiarazioni ironiche sulle vicende della moglie gieffina sono state sovente equivocate e strumentalizzate per meri scopi polemici. Roberto Parli aveva espresso la sua opinione riguardo il comportamento tenuto nella Casa del Gf Vip dalla mogle Adriana in una intervista concessa alla rivista Chi, ammettendo di non approvare certe situazioni in cui la Volpe si è venuta a trovare nel reality. Il riferimento implicito rimandava al bacio scherzoso con Pago e all'intesa particolare con il modello americano Andrea Denver.

" Ho notato che l’ironia sul web non viene ben compresa e che ogni occasione è buona per fare sterile polemica ", è il pensiero esternato da Parli nel suo post condiviso su Instagram. " Quindi per ora non pubblicherò nulla a riguardo e toglierò i commenti . In tutto questo… forza Adry! #iotifoadry #persempre #adrianavolpe", ha inveito il marito della soubrette. L'amore incondizionato che Roberto Parli nutre per Adriana Volpe si palesa in queste sue parole. La coppia è legata sentimentalmente da ben 12 anni e hanno concepito una figlia, Giselle. La conduttrice proprio negli ultimi giorni ha aperto il suo cuore nella Casa rivelando una vicenda privata dolorosa che l'ha afflitta qualche anno fa. Ha confessato di aver subito nel 2010 un aborto spontaneo di un bimbo che aspettava prima dell'arrivo della piccola Giselle.

Il racconto doloroso di Adriana Volpe nella Casa del Gf Vip