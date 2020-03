Virus, Adriana Volpe in lacrime: “Mia madre infermiera di rianimazione"

I concorrenti del Grande Fratello Vip sono tenuti lontani dalle notizie costanti sull’emergenza coronavirus, ma Adriana Volpe non riesce ad allontanare il pensiero dalla condizione dell’Italia e dai medici e gli infermieri che quotidianamente combattono per salvare vite umane.

Da quando Alfonso Signorini e gli autori del Gf Vip hanno deciso di informare gli abitanti della Casa della gravità della diffusione del coronavirus, i concorrenti del reality show hanno iniziato a fare riflessioni e pensieri ben diversi da quelli cui erano abituati prima. Tra loro aleggia meno leggerezza e, nonostante le liti siano all’ordine del giorno, non mancano i pensieri a ciò che sta accadendo fuori dalle mura di Cinecittà.

Adriana Volpe, infatti, durante un momento di confidenza con Fabio Testi e Paolo Ciavarro, ha ricordato il lavoro della madre, ora in pensione. “ Mia madre è stata infermiera di rianimazione in sala operatoria, e mi ricordo che nei turni che faceva c’era la reperibilità – ha iniziato a raccontare la conduttrice - . E, magari, alle 4 di notte sentivo il telefono in corridoio che squillava, mia mamma che si alzava e correva ”.

“ Era velocissima nel prepararsi – ha continuato a ricordare Adriana - . E mi ricordo che le dicevo: ‘Mamma, un giorno di questi inciampi! Ma fai anche con calma, tanto sono le quattro’. E mia madre mi diceva sempre: ‘Potresti esserci tu in sala operatoria’ ”. Le lacrime, quindi, hanno iniziato a rigare il viso della Volpe che ha esteso il pensiero a tutti i medici e gli infermieri che in questi giorni si trovano a fronteggiare l’emergenza coronavirus. “ Tu immagina questi che saranno lì e che diranno: ‘Dobbiamo fare il massimo perché domani potrebbe esserci un parente – ha riflettuto lei - . Sarà dura per quelli che stanno fuori...” .

Un grande silenzio, poi, è sceso sui tre concorrenti del Grande Fratello Vip dopo le parole della Volpe, che hanno costretto Testi e Ciavarro a fare i conti con i fatti di cronaca degli ultimi giorni.