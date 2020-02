Adriana Volpe posa con Andrea Denver, in piscina: le foto bollenti

Dopo aver ammesso di sentirsi fortemente attratto da Adriana Volpe, il gieffino Andrea Denver è tornato al centro dell'attenzione mediatica per via di suoi alcuni avvicinamenti all'ex volto Rai. Nell'undicesima diretta del Grande fratello vip, trasmessa su Canale 5 lo scorso 14 febbraio (data in cui è ricorsa la festa di San Valentino, ndr), il modello veronese era stato incalzato dal conduttore Alfonso Signorini, sulla simpatia provata nei riguardi dell'ex conduttrice de I fatti vostri. E, alle domande di Signorini, Andrea aveva prontamente ribattuto: "Io ho detto ad Adriana Volpe che sono sempre stato contro le relazioni con tanta differenza d'età tra due persone. Adriana è una bellissima donna. E ammetto che se io non fossi fidanzato e lei non fosse sposata, sarei un bel po' confuso". Alle parole d'elogio di Denver, era poi seguita la risposta secca della Volpe: "Potrei essere la madre di Andrea". Tuttavia, nel daytime settimanale del Gfvip, i due sono apparsi particolarmente vicini e in atteggiamenti complici tra loro, nel bel mezzo della realizzazione di un servizio fotografico.

Il tutto è accaduto durante la prova-calendario organizzata dalla produzione del reality Mediaset, per la quale i diretti interessati sono stati chiamati a realizzare una foto che rappresentasse il mese di giugno. Così, al Gf vip Adriana e Andrea sono apparsi in costume da bagno e, su suggerimento dei gieffini Fernanda Lessa ed Antonio Zequila, si sono lasciati andare a pose sensuali di coppia sia a bordo piscina che in piscina.

Andrea Denver e Adriana Volpe fanno discutere

Gli scatti realizzati da Denver e la Volpe - a detta di Zequila- sarebbero "compromettenti", e potrebbero scatenare la gelosia dei rispettivi partner dei due coinquilini. Quest'ultimi sono apparsi a loro agio nei panni di modelli per il calendario targato Gf vip 4. Tuttavia, allo stato attuale Adriana Volpe si dichiara felicemente sposata con Roberto Parli e Andrea Denver è fidanzato con la modella Anna Wolf.

"Ho visto questi corpi avvinghiati… -ha dichiarato in confessionale, al Gf vip, Antonio Zequila -. L'occasione fa l’uomo ladro e anche la donna. Si vede che lei ad Andrea piace... Adriana ci gioca, ma l’ormone è l’ormone, è sia maschio che femmina”.

Sul conto degli atteggiamenti complici assunti nella Casa da Denver con la coinquilina Volpe e viceversa, non sono ad oggi mancati i commenti del web. "Adriana Volpe e Andrea Denver... qua gatta ci cova, io lo dico da tempo. #gfvip", si legge in un tweet sul Grande fratello vip condiviso in rete.