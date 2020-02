La confessione di Adriana Volpe "Ho avuto un aborto spontaneo"

Nel daytime settimanale precedente alla tredicesima puntata del Grande fratello vip (trasmessa il 21 febbraio, ndr), Adriana Volpe era stata chiamata - dalla produzione del reality condotto da Alfonso Signorini - a posare per una prova-calendario insieme ad Andrea Denver. Per la quale era stata richiesta ad entrambi i gieffini la realizzazione di una foto, che rappresentasse il mese di giugno. Le immagini bollenti della prova in questione hanno divertito molto i telespettatori e sono diventate virali nel web, in poco tempo. Ma, non tutti sanno che Adriana ha alle spalle un passato fatto di up & down, segnato in particolare dalla perdita di un figlio. La gieffina trentina ha, cioè, subito in passato un aborto spontaneo. Un momento particolarmente doloroso nella sua vita, che la stessa ha saputo affrontare con tenacia e ha voluto condividere con il pubblico dello spin-off del Gf dedicato alle celebrità.

“A settembre 2010 finalmente la bella notizia. Eravamo felicissimi. -ha fatto sapere della sua prima gravidanza risalente a dieci anni fa-. Arrivata la decima settimana, ho chiesto a Roberto (la Volpe allude al marito Roberto Parli, ndr) di accompagnarmi a fare la visita ginecologica per fargli sentire quello che io avevo sentito: il battito cardiaco". E ha proseguito: "Non vedevo l'ora. Continuavo a dirgli: ‘Adesso Roby lo senti e sarà bellissimo. Adesso lo senti, adesso lo senti', ma non si sentiva mai. C'era questo silenzio assordante. Così, abbiamo appreso che quel cuoricino aveva smesso di battere. Che notte, non ci volevo credere. Il baratro. Ti senti svuotata e pensi perché?!?":

L'anno in cui ha affrontato il dolore provato per la perdita della sua prima gravidanza è stato molto duro, ma nei mesi successivi all'accaduto lei non ha mai perso la speranza di poter riuscire a raggiungere la maternità: “La fortuna ha voluto che a dicembre del 2010 un altro cuore ha cominciato a battere ed era più forte. Così è nata Gisele”. Un evento che ha cambiato radicalmente la sua vita e che non potrà mai dimenticare. “Auguro a tutti di provare questa gioia -si è, quindi, auspicata per i telespettatori, la gieffina-. In quel momento si capisce cos’è l’amore assoluto”.

Adriana Volpe divide il web

Nella casa del Grande fratello vip, giunto quest'anno alla sua quarta edizione consecutiva, la Volpe si è mostrata spesso e volentieri molto complice con il coinquilino Andrea Denver, il quale di recente ha ammesso in tv di sentirsi fisicamente attratto dall'ex volto Rai. La condotta ad oggi assunta da Adriana nella Casa sembra piacere molto al web, anche se sui social-network il marito della gieffina, Roberto Parli, ha approvato pubblicamente una critica lanciatale da un utente critico.

"Ha baciato Pago, un giorno dopo essere entrata nella Casa - si legge nel messaggio al vetriolo, destinato all'ex volto Rai-. Tanto che il marito le ha fatto arrivare una lettera scritta dalla figlia. Dove chiede al Gf di non farle baciare nessun uomo. Poi bacia Denver e fa la gallina imbarazzata. Però non gli si stacca di dosso. Signorini lo fa passare per un gioco. E il marito e la figlia a casa che guardano! Lo schifo... Non vedo l'ora che esca dal Gf vip e finisca nel dimenticatoio!".