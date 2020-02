"Fa la gallina imbarazzata". Il marito approva la critica a Adriana Volpe

Dopo aver ammesso di sentirsi fortemente attratto da Adriana Volpe, nella diretta del Gf vip trasmessa il 14 febbraio (quando è ricorsa la festa di San Valentino, ndr), Andrea Denver è apparso in atteggiamenti particolarmente complici con la famosa coinquilina, nella Casa. Il tutto è accaduto nel daytime settimanale del Grande fratello vip, ancor prima che venisse trasmessa - lo scorso 21 febbraio- la tredicesima diretta del reality. I due sono stati chiamati dalla produzione del format a sostenere una prova-calendario, per la quale era richiesta la realizzazione di una foto che rappresentasse il mese di giugno. Così, Adriana e Andrea sono apparsi in costume da bagno e, su suggerimento dei gieffini Fernanda Lessa ed Antonio Zequila, si sono lasciati andare a pose sensuali di coppia sia a bordo piscina che in piscina, speranzosi di riuscire a farsi immortalare in uno scatto perfetto. Nel corso della loro prova "bollente", i due gieffini sono apparsi a loro agio nei panni di modelli per il calendario targato Gf vip 4 e molto vicini tra loro.

I vari scatti realizzati dai diretti interessati sono diventati virali in rete e ora fanno discutere il web, alla luce di tutti gli avvicinamenti che si sono ad oggi registrati tra Adriana e Andrea, nella Casa. In particolare, nelle ultime ore è emerso un duro messaggio -in cui un utente stigmatizza i diversi comportamenti assunti dalla Volpe nel corso della sua partecipazione al Gf vip- che ha ottenuto l'approvazione del marito della gieffina interessata, Roberto Parli.

"Ha baciato Pago, un giorno dopo essere entrata nella Casa - si legge nel messaggio critico destinato all'ex volto Rai-. Tanto che il marito le ha fatto arrivare una lettera scritta dalla figlia. Dove chiede al Gf di non farle baciare nessun uomo. Poi bacia Denver e fa la gallina imbarazzata. Però non gli si stacca di dosso. Signorini lo fa passare per un gioco. E il marito e la figlia a casa che guardano! Lo schifo... Non vedo l'ora che esca dal Gf vip e finisca nel dimenticatoio!".

E sotto il commento al vetriolo in questione, è giunta la pronta risposta del marito della gieffina silurata, Parli. Il quale ha inaspettatamente espresso il suo consenso rispetto a quanto riportato dall'utente critico, rilasciando il seguente messaggio: "Hai ragione".

Roberto Parli ospite al Gf vip, per un chiarimento?

Alla luce di quanto espresso pubblicamente da Parli -a margine del siluro destinato alla moglie- la produzione del Gf vip potrebbe proporre a quest'ultimo di avere un confronto con Adriana, nella casa più spiata d'Italia.

E chissà che Roberto non voglia avere un chiarimento vis à vis con l'ex conduttrice de I fatti vostri, in occasione della quattordicesima diretta del reality in arrivo.

Nella prossima puntata del Grande fratello vip, verrà, tuttavia, comunicato il risultato della nuova prova-televoto settimanale che, allo stato attuale, vede in sfida tra loro quattro gieffini: Antonella Elia, Paola Di Benedetto, Clizia Incorvaia e Andrea Montovoli.