Adriana Volpe, la verità sulla morte del suocero: "Prima il brutto male, poi il Coronavirus"

Adriana Volpe rompe il silenzio sulla scomparsa del suocero, Ernesto Parli. La conduttrice trentina rilascia la sua prima intervista al settmanale Chi dopo l’uscita volontaria dalla Casa del Grande Fratello Vip. La 46enne showgirl parla per la prima volta del grave lutto che l'ha colpita e lo fa dalle pagine della rivista Chi nel numero in edicola mercoledì 25 marzo. Nel racconto struggente dell'ex conduttrice de I Fatti Vostri al giornale diretto da Alfonso Signorini viene fuori che poco dopo il suo ingresso nella Casa del GF Vip è stata raggiunta dalla terribile notizia che al padre del marito Roberto Parli era stato diagnosticato un tumore. Poi, la botta fatale: il Coronavirus ha pregiudicato il suo brutto male, conducendolo alla morte. La Volpe scende nei dettagli e rende partecipe il pubblico del lutto che vive la sua famiglia e della sua esperienza al reality show.

La decisione saggia dell'ex conduttrice Rai di abbandonare improvvisamente la casa del Grande Fratello Vip, assunta circa una settimana fa, è scaturita dalla presa d'atto dell’aggravarsi delle condizioni di salute dell'imprenditore. Già qualche settimana prima era trapelata nella Casa la voce su alcuni problemi riguardanti la famiglia della Volpe. Dopo l'uscita trafelata dal reality, giunge poco dopo la notizia del drammatico lutto. All’età di 76 anni, Ernesto Parli è deceduto, lasciando i suoi cari nel profondo dolore. A distanza di qualche giorno dalla morte del suocero, l’ex gieffina ha deciso di parlare a cuore aperto al settimanale Chi, rivelando la verità sull'episodio luttuoso e sul suo stato d’animo dopo lo tsunami che l'ha travolta.

Adriana Volpe, il racconto struggente dopo la scomparsa del suocero

Adriana Volpe, dopo l'uscita dal reality show, decide di raccontare la sua storia dolorosa, spiegando il motivo che l'ha indotta ad abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip. La bella 46enne parla ineditamente del terribile lutto del padre di suo marito, Ernesto Parli, nell'intervista al settimanale Chi. La conduttrice trentina ha confessato di attraversare una fase estremamente difficile. " Come sto? È molto complicato rispondere. Diciamo che navigo a vista. Da un lato sono molto provata per la perdita di mio suocero, ma al contempo felice di essermi ricongiunta alla mia famiglia in questo delicato momento, in particolare per mia figlia Gisele ", è il racconto sofferto di Adriana Volpe nella sua prima intervista dopo l'uscita dal reality Mediaset. La conduttrice Rai ha preferito anteporre l'amore per la sua famiglia al permanere nella Casa del Gf Vip, precludendosi definitivamente l'opportunità di vincere il reality show popolare.

Il racconto verità di Adriana Volpe svela i retroscena avvenuti prima di abbandare il gioco e i dettagli sulla scomparsa dell'ex dirigente calcistico. " Due settimane fa sono stata travolta: prima la notizia di un brutto male che ha colpito mio suocero, diagnosticato poco dopo la mia entrata nella Casa, poi il virus ce l’ha portato via. Ancora non trovo parole, sono sincera ", spiega al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Nel corso dell'intervista riferisce che l'incubo è inziato due settimane fa quando la produzione del Grande Fratrello l'ha informata che Ernesto Parli fosse in grave stato di salute. La showgirl ha evitato di fare partecipi gli altri inquilini della Casa di Cinecittà della malattia del suocero. All’inizio di marzo, infatti, ha dovuto lasciare il reality per recarsi al cospetto dei suoi familiari. La produzione all'epoca ha sorvolato sull'accaduto, dicendo soltanto che si trattasse di una questione delicata per Adriana Volpe.