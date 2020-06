Prende a sassate il pappagallo. Poi aggredisce Enzo Salvi

Attimi di paura per Enzo Salvi che, nella prima mattinata di oggi, è stato vittima di una brutta aggressione in zona Pianabella a Ostia Antica. L'attore e comico romano si trovava in un ampio spazio verde per far volare in libertà il suo pappagallo, un esemplare di Ara ararauna, quando un giovane sconosciuto ha preso a sassate il volatile, colpendolo con violenza. Nel soccorrere il suo uccello, Enzo Salvi è stato raggiunto dallo sconosciuto ed è stato a sua volta aggredito con calci e pugni.

Enzo Salvi aveva portato il suo esemplare di pappagallo in un terreno di via di Pianabella intorno alle 8 del mattino. Un appuntamento abituale per l'attore e il suo animale - addestrato al volo in libertà - documentato anche nelle storie del suo profilo Instagram, dove Salvi poche ore fa aveva pubblicato le acrobazie aeree del suo pappagallo. Mentre il volatile si trovava in aria, però, è stato raggiunto da una grossa pietra che, colpendolo, lo ha fatto precipitare a terra. A colpirlo un giovane sconosciuto, sulle cui tracce sarebbero i militari delle forze dell'ordine, che se l'è presa con l'animale senza un apparente motivo. Salvi, accortosi della caduta del suo pappagallo, è corso a soccorrerlo ma è stato aggredito a sua volta, con calci e pugni. Lo sconosciuto è poi fuggito via, ma sulla vicenda stanno indagando le forze dell'ordine.