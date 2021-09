Aggressione a Guendalina Tavassi: "Frattura del naso e contusioni multiple"

" Non posso dire cosa è successo perché c'è una denuncia in corso e tutto è in mano al mio avvocato ". Guendalina Tavassi è tornata a parlare dell'aggressione della quale è stata vittima pochi giorni fa. Ma la paura per la violenza subita, oggi, è stata sostituita dalla rabbia per le offese ricevute sul web in seguito all'episodio. La popolare ex gieffina è stata infatti accusata dal popolo dei social di avere inscenato l'aggressione per ottenere un po' di popolarità. E la sua reazione è stata durissima.

Negli scorsi giorni Guendalina Tavassi aveva pubblicato una storia Instagram in cui si mostrava con il viso provato e un evidente ematoma sotto un occhio. Un'immagine poi rimossa che aveva suscitato scalpore e preoccupazione tra i suoi fan. La notizia che l'ex gieffina fosse stata aggredita e picchiata si era diffusa rapidamente sul web, suscitando sconcerto. Lei stessa aveva alimentato i sospetti con frasi e messaggi sibillini attraverso il suo account e quello della figlia, senza però chiarire quanto successo.

Raggiunta telefonicamente da Fanpage.it, la Tavassi aveva poi spiegato vagamente l'accaduto: " Non posso parlare al momento, sono ancora sconvolta. Diciamo che ho vissuto momenti migliori. Sto andando dalla polizia a fare la denuncia e devo parlare con il mio avvocato ". Dopo le dichiarazioni Guendalina non ha più parlato dell'aggressione sui social network. Poche ore fa, però, l'influencer romana è stata costretta a rompere il silenzio per colpa delle accuse, che alcuni utenti del web le hanno rivolto.

" Perché prendi per il culo chi ti segue? ", l'ha accusata una follower, mettendo in dubbio la veridicità della foto con l'occhio nero "prima a destra e poi a sinistra ". Un'insinuazione che ha letteralmente fatto sbottare Guendalina Tavassi: " Vorrei spiegare a questa povera gente, che dice che l'occhio è cambiato, di provare a farsi un segno in faccia. Farsi prima un selfie da solo e poi farsi scattare una foto da qualcuno. Bisogna essere davvero deficienti e stronzi!" .