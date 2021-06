"Li odio...". La reazione inaspettata della Costamagna in studio

Arrivederci con fuori onda inatteso per Luisella Costamagna che, a quanto pare, non ama gli omaggi florali. La conduttrice ha salutato i telespettatori nell'ultima puntata del suo programma Agorà, ma nel fuori onda si è lasciata scappare un'esclamazione di disapprovazione, che non è sfuggita alle telecamere e all'audio.

La stagione invernale del programma di attualità e politica di Rai Tre condotto da Luisella Costamagna è arrivato al termine. Nel corso dell'ultima puntata di venerdì 25 giugno, la conduttrice ha salutato il pubblico, dando loro appuntamento al prossimo settembre. La giornalista ha passato il testimone della conduzione - per Agorà Estate - al collega Roberto Vicaretti. Prima di congedarsi, però, la Costamagna ha voluto ringraziare tutti i collaboratori, che hanno lavorato davanti e dietro le quinte della trasmissione.

" È stata una lunga stagione di oltre duecento puntate - ha detto la conduttrice mentre passavano i titoli di coda - un viaggio che non sarebbe stato possibile senza persone preziosissime: autori, inviati, redattori, videomaker e tutto lo staff ". Mentre Luisella Costamagna elencava i nomi del suo team di lavoro, è stata omaggiata con un grosso mazzo di fiori e l'imbarazzo della giornalista è stato evidente sul volto e nelle parole: " No, li od... Ma no, ma sembra un addio. Ma che è? No, no li sopporto ". Un gesto poco gradito, viste le parole pronunciate a denti stretti dalla conduttrice, che pochi minuti prima aveva confessato di non avere il pollice verde.

Poi la giornalista ha proseguito scherzando con i colleghi: " No ma davvero? Ci avrete speso anche parecchio. Guardate che a settembre torno!". Ma mentre le telecamere stavano per staccare tra gli applausi e la Costamagna pensava di non essere più ripresa, si è lasciata sfuggire: "Io odio i fiori ". Il video del fuori onda di Luisella Costamagna - dallo studio 4 di Saxa Rubra - ha fatto il giro del web in poche ore, scatenando l'ilarità del popolo dei social. Un clamore che ha costretto la giornalista a intervenire su Twitter per spiegare le sue preferenze: " Grazie dei fiori (cit.). Per la verità amo molto le piante vive, ma i fiori recisi non sono esattamente la mia passione... ".