Aida Yespica scomparsa dai social, fan preoccupati

Che fine ha fatto Aida Yespica? Se lo stanno chiedendo i tanti fan che da tempo la seguono sui social network. La modella venezuelana da settimane si è chiusa in uno strano silenzio mediatico, che sta destando molta preoccupazione tra i suoi ammiratori e non solo. L’ultimo anno non è stato semplice per la showgirl, sempre più lontana dall’adorato figlio Aaron e impossibilitata a raggiungerlo negli Stati Uniti dove vive con il padre.

Sono settimane che Aida Yespica non dà più notizie, almeno per quanto riguarda i social network. L’ex partecipante al Grande Fratello VIP è sempre stata molto attiva sulla sua pagina Instagram, dove pubblicava video e foto della sua vita. Ma d’un tratto, la modella venezuelana ha smesso di aggiornare il suo profilo e di condividere post. L’ultimo messaggio pubblicato per i suoi fan risale al 12 febbraio scorso, quando la Yespica si trovava in vacanza in montagna, nella splendida cornice delle Dolomiti. Da quel momento in poi di lei non si è saputo più niente. Nessuna apparizione televisiva e nessun articolo a lei dedicato sulle riviste patinate. Un’assenza che, a due mesi di distanza dall’ultima foto, inizia a preoccupare i suoi 800mila seguaci social. " Ma che fine hai fatto, tutto ok?", "Stai bene?" , si chiedono alcuni internauti, commentando il suo ultimo post social.

Nelle sue ultime ospitate televisive, Aida Yespica era apparsa decisamente provata. Nell’ultima intervista rilasciata a "Verissimo" la 37enne aveva parlato della drammatica situazione con il figlio, che vive a Miami con il padre Matteo Ferrari, ex calciatore della Roma, e che non riusciva a vedere da tempo per colpa di questioni burocratiche legate al suo passaporto. A "Rivelo", la trasmissione condotta da Lorella Boccia aveva addirittura svelato di aver avuto una passionale love story con una donna misteriosa quando era giovanissima ma poi di lei si sono perse le tracce. Anche sui profili social del fidanzato Geppi Lama non c’è traccia della Yespica. E pensare che a dicembre 2019 i due si erano dichiarati eterno amore, pensando al matrimonio e a un figlio insieme.