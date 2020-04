Alberto Angela, la rivelazione choc: "Sono stato sequestrato e picchiato nel Niger"

Nelle ultime ore destano sgomento delle dichiarazioni choc rilasciate da Alberto Angela in una intervista concessa a Di Più magazine. Il noto paleontologo, divulgatore scientifico, conduttore televisivo, giornalista e scrittore italiano, in occasione del suo ultimo intervento, ha svelato il raccapricciante aneddoto di un viaggio intrapreso nel 2002. Al momento dello sconvolgente accadimento Angela si trovava in Africa insieme al suo entourage, per la realizzazione di un servizio esclusivo pensato per il programma Ulisse, quando ad un certo punto lui e i suoi fidati operatori vennero accerchiati da un gruppo di criminali.

“Nel 2002 ho rischiato di essere ucciso -ha rivelato nell'intervento concesso a Di più-. Sono stato sequestrato e picchiato da criminali nel Niger. Ho temuto davvero di non rivedere più mia moglie. Poi, per fortuna, mi hanno liberato. Oggi sono qui a raccontare quello che mi è successo e, nonostante la grande paura, non ho smesso di svolgere con grande passione il mio lavoro”.

Incalzato dalle domande della nota fonte, non ha poi lesinato i dettagli della sua sconcertante esperienza vissuta in Africa: “Ero con i sei operatori della mia troupe tra il Niger e l’Algeria, nel deserto, per girare una puntata di Ulisse. Il piacere della scoperta. Dal nulla è uscito un veicolo velocissimo, dal quale sono scesi tre individui con turbante e occhiali da sole. Ma anche kalashnikov e pistole alla mano, intimandoci di fermarci. Ci hanno legato, picchiato per ore, interrogandoci e divertendosi a terrorizzarci". E ha proseguito parlando sempre dell'episodio choc che lo ha visto protagonista e che, tuttavia, non è riuscito a spegnere la sua passione nutrita per l'informazione: "Prima ci hanno chiesto droga e alcol, poi ci hanno chiesto invece se fossimo delle spie. Abbiamo trascorso delle ore come dei condannati a morte, cercando di farci coraggio a vicenda. Sono state 15 ore terribili. Da condannati a morte. Siamo stati tutti percossi, minacciati e poi derubati di tutto: attrezzature, soldi, fedi nuziali, orologi, cellulari, bagagli. Sempre sul filo di una tortura psicologica”.

Alberto Angela stasera in tv

Nella serata di oggi, Alberto Angela tornerà in tv al timone di Meraviglie. La puntata prevista per stasera, stando alle ultime anticipazioni tv fornite da Style, è dedicata alla Piazza dei Miracoli di Pisa, a Matera e al Monte Bianco, il luogo dove è venuta alla luce l’epopea dell’alpinismo.