Gf Vip, Alda D'Eusanio non come Leali: graziata dal pubblico a casa

Alda D'Eusanio è entrata nella Casa venerdì notte ma col suo ingresso ha movimentato le dinamiche. La sua cultura e il suo vissuto sono stati al centro delle discussioni del Gf Vip ma c'è stato anche uno scivolone importante da parte della giornalista. Tra racconti erotici e di incontri importanti, come quello con Pasolini, Alda D'Eusanio ha pronunciato la parola " negro " che già a settembre è stata motivo di squalifica per Fausto Leali. In questi giorni, Enock Barwuah e suo fratello Mario Balotelli hanno chiesto al Grande Fratello di intervenire contro la concorrente e il calciatore del Monza ha addirittura chiesto che la giornalista non venisse più invitata in nessun programma televisivo per la gravità delle sue affermazioni. Una presa di posizione netta da parte loro ma anche dei social, che hanno invocato l'equità di trattamento. Tuttavia, Alda D'Eusanio non è stata squalificata dal reality.

Alda D'Eusanio è stata chiamata in confessionale e i concorrenti si sono immediatamente resi conto di quanto stava accadendo, avendo già vissuto momenti simili. L'unica a non aver colto è stata proprio la giornalista, che solo dopo aver visto i video ha capito la di aver sollevato un polverone. Dopo aver visto la clip, Alda D'Eusanio ha commentato: " Cattivo gusto, una scivolata... Chi si è risentito? ". Alfonso Signorini ha spiegato alla D'Eusanio la situazione: " Ci sono dei precendenti nella Casa, un concorrente è stato squalificato per quella stessa parola. Siamo tutti d'accordo che parliamo tra persone intelligenti e dotate di un minimo di cervello. Tu non hai rivolto l'espressione a una persona ma era una boutade a una battuta infelice, che può urtare i sentimenti ".