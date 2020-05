Alena Seredova è mamma per la terza volta

Con una tenerissima immagine che mostra una minuscola manina, Alena Seredova ha annunciato sui social la nascita della sua prima figlia femmina avuta con il compagno Alessandro Nasi. Si tratta in realtà del suo terzo figlio, avendo avuto dalla precedente relazione con Gigi Buffon due maschi, David Lee e Louis Thomas.

La bimba è nata a Torino e gode, così come la mamma, di ottima salute. Alena, le ha dato il benvenuto con una dedica dolcissima: A volte i sogni si avverano, benvenuta principessa. Mostrando nell’immagine un anello con la scritta “Mom”, molto probabilmente un regalo da parte del papà.

Non si conoscono al momento altri particolari, né il nome né a che ora sia nata la bimba, ma tutti sul web hanno mostrato la loro gioia, sia i fan della bellissima mamma, sia personaggi del mondo dello spettacolo, da Costanza Caracciolo, a Melissa Satta, Melisa Toniolo, Simona Ventura, Elisabetta Gregoraci.

Alena insieme al compagno Alessandro avevano dato l’annuncio di aspettare un figlio sempre sui social il 29 di gennaio. Avevano postato una bellissima foto del pancione della mamma, con la frase: “ Noi, Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre ”, notizia davvero inaspettata ma bellissima che aveva sorpreso tutti.

Con Nasi, Alena è insieme dal 2015, “ Per me è stato come tornare a casa dopo tanto tempo. È stato sorprendente e meraviglioso, un dono che la vita mi ha fatto. Valeva la pena vivere questa sofferenza per arrivare fin qui ” aveva raccontato al settimanale Chi. E la sofferenza a cui si riferiva era molto probabilmente la dolorosa separazione dell’ex marito Gigi Buffon nel 2014. “ Ho saputo che Gigi mi tradiva alla radio. Sono stata la penultima a saperlo. Dopo di me l’ha saputo mio padre .

Penso di essere diventata migliore dopo quell’episodio, sono stata fortunata, abbiamo ancora una famiglia equilibrata, da una parte e dall’altra, tutto quello che non ti uccide ti fortifica ”, aveva raccontato la Seredova durante la trasmissione “ Vieni da me ”.