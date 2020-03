Alena Seredova, in dolce attesa ai tempi del coronavirus: "Sono responsabile per la nuova vita"

Come prosegue la gravidanza di Alena Seredova con l'imperversare dell'emergenza coronavirus? La modella di origine ceca sta vivendo un fase straordinaria della sua vita nonostante la pandemia in corso. Ha ritrovato l'amore accanto ad Alessandro Nasi, e i due attendono la loro prima femminuccia. Un momento davvero magico se non fosse oscurato dalla terribile vicenda di attualità. Qualche settimana fa la Seredova aveva annunciato al mondo di essere in dolce attesa di una bebè. E lo aveva fatto postando una tenerissima foto sul suo profilo Instagram. La cicogna porterà tra poco tempo in casa della bellissima Alena una piccola creatura dopo una squadra di figli al maschille.

L'attraente modella è, infatti, già mamma di due figli maschi concepiti con l’ex marito Gigi Buffon, David Lee e Louis Thomas, che oggi hanno rispettivamete 12 e 10 anni. Alena Seredova ha accantonato la sua vita nel mondo dello show biz dedicandosi a tempo pieno alla sua famiglia. Dopo il periodo triste seguito alla brusca rottura della relazione con lo storico portiere della Juventus, è arrivato l'incontro inaspettato con Alessandro Nasi che le ha ridonato il sorriso e la gioia di vivere. Oggi Alena Seredova sfoggia il suo bel pancione sui social network con fierezza, condividendo con i fan attimi privati che mostrano una donna e una mamma super felice.

Alena Seredova e la sua gravidanza nella temperie della pandemia

La nascitura scalpita nel grenbo accogliente di mamma Alena. La piccola sarà la prima figlia per Alena Seredova ed Alessandro Nasi. Il manager non ha ancora assaporato la gioia di diventare padre, per lui sarà il debutto come genitore. Ed emozionatissimo, avverte forte la responsabilità di ricoprire questo nuovo ruolo. Il futuro papà è cugino di Lapo Elkann nonché uno degli eredi della importante famiglia Agnelli. La bimba verrà alla luce, presumibilmente, nel mese di giugno. L'entusiasmo è alla stelle per la Seredova che strepita nell'attesa di mettere al mondo una dolcissima bambina. Nel frattempo si concentra nel momento presente, curando lo stato della sua gravidanza, soprattutto, in questa contingenza difficile. Tuttavia, la modella ceca si sente pronta per il lieto evento, dovendo concepire una figlia in una età più matura, anche se non mancano i dubbi e le perplessità. Sebbene permanga l'incognita della maternità a tinte rosa, avendo concepito soltanto maschietti sin d'ora.

I fan di Alena Seredova seguono l'impresa della gravidanza della showgirl scrutando il suo profilo Instagram. Restando commossi ogni qualvolta ammirano i numerosi scatti social che attestano l'evoluzione della terza gravidanza della bellissima mora dell'est Europa. Nei suoi giorni di quarantena, reclusa nella sua abitazione, l'ex moglie del portiere della Nazionale ha condiviso varie foto pe testimoniare il suo modo personale di affrontare l'emergenza sanitaria. La super sexy Alena si è immortalata tra una seduta di ginnastica premaman e un momento di relax davanti a una tisana: riti essenziali per trascorrere la quarantena in casa e cercare di imprimere tranquilità per lei e la bimba nel suo grembo.