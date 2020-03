Alessandra Amoroso in diretta con Emma Marrone: "Finisco sulla tazza del cesso"

Continuano a registrarsi significativi aumenti di contagiati e vittime della pandemia di Coronavirus, che ha colpito diversi Paesi nel mondo, tra cui l'Italia, e che sta mettendo in ginocchio il sistema sanitario nazionale. Questo, secondo gli ultimi dati dell'emergenza sanitaria forniti dalla Protezione civile, che destano molta preoccupazione, non solo per la gente comune. Tra i personaggi pubblici, c'è chi ha voluto invitare tutti a restare nelle proprie case e a fare prevenzione del Coronavirus, rispettando le disposizioni governative stabilite al fine di combattere il patogeno. Tra cui Emma Marrone. Che ha di recente cantato dal vivo per il web -in un video condiviso su Instagram- il suo nuovo singolo dal titolo Luci blu, dedicandolo in particolare agli italiani che stanno combattendo contro la loro guerra virologica. E non è solo per questo suo invito alla prevenzione che la cantante salentina fa parlare di sé, in queste ore. Ai tempi del temibile Coronavirus, ha pensato di inoltrare una chiamata in diretta su Instagram ad Alessandra Amoroso. Un momento quest'ultimo, diventato in pochi minuti virale e che ha intrattenuto molti utenti del web.

Peccato che la collega, però, non abbia capito inizialmente di essere stata contattata in una diretta pubblica, credendo invece di aver risposto ad una conversazione privata, come accade per le chiamate su Whatsapp. Così, nella videodiretta in questione registratasi ieri sera, l'Amoroso è apparsa pubblicamente in pigiama e spettinata, mentre rispondeva alla vincitrice di Amici 9 dal bagno di casa.

"Stavo andando adesso a mangiare. Mi hai fatto venire un'ansia... -ha, quindi, avviato la conversazione con Emma, ignara di essere seguita da un esorbitante numero di utenti connessi in diretta-. Ho detto, 'non è che poi non ce la faccio e finisco sulla tazza del cesso...'. Avevo paura di non farcela". "Ale, ma tu hai capito che non siamo solo io e te? -l'ha incalzata incredula la Marrone, per poi spiegarle di essere finita in una diretta su Instagram-. Siamo in diretta su Instagram, con più di 11mila persone. Non ti ho chiamato su WhatsApp, non siamo solo io e te". E a concludere la videodiretta è stata proprio l'Amoroso, non appena resasi conto di essere diventata protagonista di una gaffe social: "Non so come funziona, non le ho mai fatte. Va beh, ci sentiamo dopo, chiudo adesso. Ciao a tutti!".

La videochiamata di Alessandra Amoroso conquista il web