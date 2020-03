Alessandro Di Battista e Sarah aspettano un altro figlio

La famiglia di Alessandro Di Battista si allarga. Sahra Lahouasnia, infatti, è la sua compagna che renderà per la seconda volta padre l’esponente del Movimento 5 Stelle. I due sono legati dal 2017 e hanno già un figlio, il piccolo Andrea.

Lontana dai riflettori, discreta e bellissima, la Lahouasnia ha origini franco-algerine e si è laureata alla Sorbona di Parigi e ed è stata una studentessa Erasmus presso La Sapienza di Roma. Dopo essersi trasferita nella Capitale, ha frequentato un Master in Economia all’università di Tor Vergata. L’amore con Di Battista, però, è arrivato all’improvviso ed è stato travolgente. Dopo pochissimo, infatti, arriva la prima gravidanza, del tutto inaspettata. Il politico ha infatti raccontato nel suo libro: "Caro Andrea, non eri ‘previsto’, ma questo non significa che non ti volessimo, anzi! […] Non ho pianto quando sei nato e neppure quando ho sentito per la prima volta il battito del tuo cuore. Ho pianto quando ti ho visto in quel monitor durante la prima ecografia. C’eri, esistevi, avevi un posto nel mondo" . Ma non mancano le paure di diventare genitore per la prima volta: "La verità è che sia io che Sahra eravamo terrorizzati all’idea che l’altro fosse rimasto incastrato in questa situazione. Sahra temeva che io non l’amassi davvero e che stessi con lei per senso del dovere. Anch’io avevo le mie paure, ho sempre avuto paura di lasciarmi andare, di essere abbandonato dalla donna che amavo" .

Per imparare a conoscersi meglio e affrontare le difficoltà insieme, Sahra e Di Battista hanno seguito una terapia di coppia. Un percorso che li ha portati a diventare una famiglia più solida e forte, tanto che i due hanno deciso di avere un altro figlio a pochi anni di distanza dalla nascita di Andrea. Ad annunciare la gravidanza è stato proprio Alessandro Di Battista che ha postato su Instagram un video davvero divertente. "Anche una sera di qualche mese fa, siamo rimasti a casa. Ops, l’abbiamo fatto di nuovo" , ha scritto per accompagnare il video, con tanto di palloncini e coriandoli colorati, in cui la coppia ha svelato il sesso del nascituro: per la gioia del primogenito Andrea, a tenergli compagnia sarà un fratellino!

Sahra, da parte sua, ha mostrato uno scatto del pancione nudo sui social e ha scritto: "Piccolo fagiolino, tuo fratello maggiore ti ama già tantissimo" , con tanto di cuoricini e dell’hashtag #noi4.

Sui social, ovviamente, auguri a non finire!

