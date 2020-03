Alessandro Graziani ammette l'uso di doping: "Mi scuso per il disagio, ho commesso un errore"

Alessandro Graziani è stato uno dei principali protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island Vip, soprattutto per la sua vicinanza con Serena Enardu, che ha poi rotto il suo fidanzamento con Pago.

Con la partecipazione della coppia sarda al Grande Fratello Vip, il nome di Alessandro Graziani è tornato prepotentemente alla ribalta. Pago e la Enardu sono tornati insieme proprio durante il reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini e il nome dell'ex single di Temptation Island Vip è tornato prepotentemente alla ribalta. Tutto nasce quando in Casa entra il fratello di Pago, che rivela al concorrente di alcuni like al pallavolista messi da Serena poco prima che questa entrasse in gioco.

Inevitabile la crisi di Pago, impreparato a una simile notizia. Cogliendo la palla al balzo, pochi giorni dopo Signorini ha incontrato il ragazzo, ora impegnato come corteggiatore a Uomini e Donne. Alessandro Graziani ha ammesso di aver avuto alcuni incontri con la donna anche dopo l'esperienza di Temptation Island e questa fattispecie è stata comunicata a Pago, che ha dimostrato grande eleganza ammettendo di esserne già a conoscenza.

La questione si è chiusa lì all'interno della Casa e di Alessandro Graziani non si è più parlato se non qualche giorno fa, quando è stato comunicato l'esito di un controllo antidoping effettuato sul ragazzo, risultato positivo. La procura nazionale antidoping l'ha immediatamente sospeso da qualsiasi attività agonistica, in quanto i campioni dello schiacciatore presentano tracce di THC Metabolita. Il ragazzo è attualmente militante in serie A3 nella formazione di Sabaudia, che ha immediatamente provveduto a rescindere il contratto con Graziani.