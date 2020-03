Alessia Marcuzzi confessa il suo amore segreto: “Paolo ha accettato la mia cotta per lui”

Alla fine, Alessia Marcuzzi lo ha confessato: oltre al sentimento che la lega al marito Paolo Calabresi Marconi, non può più fare a meno di trattenere la cotta per un altro uomo il cui nome non è tanto sconosciuto.

L’amore segreto della conduttrice Mediaset, infatti, è quello di molte altre donne che, come lei, condividono la passione per Chris Martin, leader dei Coldplay. Dopo aver assistito ad una diretta Instagram del cantante, che si è mostrato sui social in tenuta da casa, quasi impacciato nel confrontarsi virtualmente con tutti i suoi fan, la Marcuzzi non si è più trattenuta e con il bene placito del marito ha ammesso di essersene perdutamente innamorata.

“ Ieri ho visto la diretta di Chris Martin da casa sua. Ha detto: ‘Scusate, è la prima volta, non so come funziona, perdonatemi se farò qualche gaffe, ma sarò al vostro servizio per un po’ di tempo’ – ha iniziato a scrivere Alessia allegando il video del cantante dei Coldplay - . Ecco, oltre al fatto che vedendolo così, a casa sua, dloce, un po’ impacciato e bellissimo, la mia cotta per lui è diventata proprio amore (Paolo ha accettato questa cosa ormai da tempo), quindi vorrei davvero ringraziare tutti i cantanti in questo momento ”.

Confessata la passione per Martin, quindi, Alessia Marcuzzi ha anche colto l’occasione per rivolgere il suo pensiero a tutti gli artisti che, durante la quarantena, hanno deciso di intrattenere il pubblico dei social con dirette, concerti da casa, collegamenti e show virtuali. “ Soprattutto i nostri cantanti italiani, che ci stanno intrattenendo tutti i giorni per ore e ore con le loro dirette sui social, facendoci entrare nelle loro case e regalandoci degli spettacoli casalinghi incredibili, che sembrano quasi piccoli concerti privati – ha aggiunto ancora la Marcuzzi - .Penso soprattutto alle persone sole a casa che non hanno una famiglia, dei figli o un animale con cui poter condividere queste lunghissime giornate... ecco credo che sia un bel regalo soprattutto per loro ”.