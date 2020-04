Alessia Marcuzzi nella bufera per la Pasquetta con i genitori: "Abitano a 20 passi da me"

Passo falso di Alessia Marcuzzi: la conduttrice Mediaset è finita nella bufera dopo aver postato su Instagram lo scatto della tavola imbandita per Pasquetta e agli utenti della rete non è sfuggito il numero eccessivo di posti a tavola.

In piena quarantena dovuta all’emergenza coronavirus, dunque, la Marcuzzi ha infranto le regole ospitando in casa anche i suoi genitori che, come spiegato da lei stessa, vivono in uno stabile vicinissimo al suo. Certa di non aver trasgredito alcuna legge, la conduttrice si è giustificata con i propri follower, ma le sue parole non sono state comprese ed accettate da nessuno.

“Ma la tavola apparecchiata per 9? Ma la quarantena dove sta?”, ha sbottato un utente osservando come la tavola apparecchiata per Pasquetta fosse superiore al numero di componenti della famiglia della Marcuzzi. Dopo una serie di commenti, quindi, Alessia si è vista costretta ad intervenire giustificando la presenza dei genitori a casa sua.

“ La tavola è apparecchiata per sette – ha spiegato il volto di Mediaset - . Noi più i miei genitori che vivono nel palazzo di fronte casa mia e una persona che lavora da me e vive con noi. Quindi? I miei genitori sono usciti a piedi, saranno venti passi da casa loro, per venire da noi ”. Con queste parole, dunque, la Marcuzzi ha tentato di placare le critiche degli utenti, ma le sue dichiarazioni non hanno fatto altro che alimentare la polemica.

Da disposizioni, infatti, i genitori di Alessia Marcuzzi, che non vivono in casa con lei, non avrebbero potuto uscire per raggiungere l’abitazione della figlia. La conduttrice, infatti, non avrebbe potuto ospitare in casa persone diverse da quelle che vivono nell’appartamento e compongono il nucleo familiare.

Sulla polemica sollevata dal popolo della rete è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli che, invitata dal web ad esprimere il suo parere sull’accaduto, si è limitata a spiegare: “ Alessia ha raccontato da sola nel suo profilo da milioni di follower quello che ha fatto. Non devo raccontare nulla. Non approvo, perché lei è un modello per tante persone, ma mi pare che abbia già fatto i conti con la disapprovazione generale e spero ne faccia tesoro ”.

Dopo le polemiche e le critiche, tuttavia, Alessia Marcuzzi ha scelto di non alimentare ulteriormente la diatriba scatenatasi sul suo profilo Instagram sperando, forse, che su ciò che è accaduto potesse calare il silenzio dopo qualche ora.