Alfonso Signorini: “Fare il Gf Vip è stato come scalare il Monte Everest”

L’emozione di Alfonso Signorini per la finale del Grande Fratello Vip è stata palpabile fin dall’inizio dell’ultima puntata, ma poco prima di annunciare il vincitore di questa edizione, il conduttore ha voluto raccontare a tutti cosa abbia rappresentato per lui questa nuova sfida.

Il cast scelto dal giornalista e direttore del settimanale Chi è stato, senza dubbio, la mossa più azzeccata di questa stagione che, alla fine, ha premiato Signorini nonostante le ultime settimane di messa in onda siano state abbastanza difficoltose. L’emergenza coronavirus ha cambiato radicalmente i toni e lo spirito del gioco e lui ha deciso di affrontare una doppia sfida: non solo presentare il Gf Vip, ma farlo in piena pandemia con l’intento di intrattenere il pubblico italiano per qualche ora a settimana.

“ Adesso è arrivato anche per me il momento di fare il bilancio di questi tre mesi – ha iniziato a dire Signorini poco prima di annunciare la vittoria di Paola Di Benedetto - . Questa era la mia prima volta e non è stato facile per tante ragioni che è inutile spiegare. Ho cercato di fare del mio meglio ”.

“ Devo dire che davanti alla difficoltà ho tirato fuori il mio essere un po’ montanaro, un po’ scalatore – ha continuato - . Ho conquistato tante vette sulle dolomiti, però fare questa edizione del Gf Vip è stato come scalare il Monte Everest ”.

“ Non ci ero abituato e non ci ero pronto ”, ha ammesso Alfonso Signorini che, dopo aver ringraziato il suo editore Pier Silvio Berlusconi, il primo a credere nelle sue possibilità, ha voluto rivolgere un pensiero a tutti coloro che hanno contribuito alla messa in onda del reality show nonostante il dramma che l’Italia sta vivedo.