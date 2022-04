"Dubbia moralità...": così tolsero la figlia a Catherine Spaak

Una donna che è sempre andata controcorrente e che ha fatto parlare di sé, non solo per le sue doti di attrice ma anche per gli amori travagliati e per i problemi con la legge. Tutta la sua vita sentimentale è stata un continuo tormento. Sì, perché nel corso degli anni ‘60, la bella e brava Catherine Spaak diede scandalo quando fuggì dal tetto coniugale con la figlia e fu arrestata a Bardonecchia. Su di lei per un lungo periodo di tempo è pesata l’accusa di "dubbia moralità".

Solo di recente, era il luglio del 2021, la Spaak ha rivelato tutta se stessa in un’intervista che ha rilasciato a noi de Il Giornale, in cui ha parlato della sua carriera, dei suoi vizi, delle virtù e di quella bambina che ha avuto a 17 anni che le fu tolta con una sentenza. Un fatto di cronaca che, per l’epoca, ha fatto molto scalpore e che oggi fa ancora più rumore rispetto al passato. Era il 1962, era sul set de La voglia matta dove si è innamorata di Fabrizio Cappucci. Era il primo matrimonio della Spaak che la donna ricorda con tristezza e rammarico. "Mi ero innamorata e sono rimasta incinta. Ero giovane e in quel periodo era impensabile una cosa del genere – aveva rivelato -. Ero a casa dei Cappucci dopo il matrimonio con Fabrizio ma non ero mai stata a mio agio. Così sono scappata – aveva raccontato Catherine Spaak –. La famiglia non mi ha mai perdonata e mi hanno denunciata. Sono stata trovata a Bardonecchia, alla frontiera. Non ero una donna libera. Negli anni ’60 c’era ancora la patria podestà. Sono tornata a Roma ma il giudice mi ha strappata da mia figlia. Per me? È stata una tragedia".

Una drammatica conseguenza che ha segnato, per sempre, l’indole di Catherine Spaak. "La motivazione è stata discutibile. Si sosteneva che io fossi un’attrice di dubbia moralità. Mi figlia rimase dalla nonna paterna – aveva aggiunto-. La vita di Sabrina e la mia è stata distrutta per sempre. Sono certa che si è trattata di una vendetta da parte dei Cappucci", aveva concluso. Le cose, però, per Catherine Spaak non sono migliorate. Anche il secondo matrimonio con Dorelli è stato complicato. "Mio figlio aveva problemi di anoressia". Dieci anni dopo il matrimonio con l’architetto Rey ma anche quell’unione è stata disastrosa. Poi c’è stato lo sfuggente Vladimiro Tuselli, più giovane di 18 anni. L’attrice, però, è venuta a mancare da donna single.