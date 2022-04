Così Catherine Spaak parlava della emorragia cerebrale che l'aveva colpita

La notizia è trapelata domenica 18 aprile, sul finire dei festeggiamenti della Santa Pasqua. Il mondo dello spettacolo (e non solo) si è trovato a dire addio a Catherine Spaak, una delle attrici più famose del cinema italiano. Una donna di gran classe, icona di moda e di femminilità che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di tutti. Si è spenta all’età di 77 anni. Da tempo era molto malata e due anni fa era stata colpita da una emorragia cerebrare. Era sembrato che Catherine Spaak si fosse ristabilita ma le cose sono precipitate da un giorno all’altro.

La diva del cinema che ha trovato successo in La voglia matta, Il sorpasso di Dino Risi, Profondo Rosso di Dario Argento e che è stata anche presentatrice tv, giornalista con una vita sentimentale molto travagliata, non ha mai nascosto delle sue condizioni di salute. È nel 2021 che parlò apertamente di quanto accaduto, durante un’intervista a Oggi è un altro giorno, il programma di Rai Uno condotto da Serena Bertone. Qui la Spaak rivelò come affrontava la malattia e come aveva combattuto con le unghie e con i denti pur di tornare a sorridere.

"Nessuno di deve vergognare di avere una malattia – disse di fronte le telecamere - Sono avvenimenti che possono capitare a tutti. Io sono stata salvata dalla mia governante perché quel giorno ero da sola in casa. Mi sono poi trovata in ospedale e ho impiegato un po’ di tempo a capire cosa fosse successo. Alcuni parenti erano venuti lì perché i medici dicevano che non avevo speranze. Ma le cose sono andate diversamente, fortuna. Devo ringraziare tutta l’equipe di dottori che sono stati straordinari. Non ho mai avuto paura un solo istante. Oggi giorno siamo sempre in pericolo. Per qualsiasi cosa. Dobbiamo ringraziate sempre chi volete per essere ancora vivi. Io non vedevo e non camminavo. Quindi la cosa mi ha un po’ sconcertato e ho capito che dovevo stare attenta. Sono passata dal letto alla sedia a rotelle. Poi al deambulatore e oggi al mio tacco rosso".

Tutti piangono la morte di Catherine Spaak, la donna anticonvenzionale che ha amato molte volte e che ha avuto ben 4 matrimoni. È stata legata a Fabrizio Capucci, a Johnny Dorelli e all’architetto Daniele Rey. Nata in Belgio nel lontano 1945, si è poi naturalizzata in Italia dove ha debuttato al cinema all’età di 15 anni.